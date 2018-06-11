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11 Haziran 2018 14:52

Bayburt’ta Haziran ayında karla mücadele

Bayburt’ta Haziran ayında yayla yollarında karla mücadele çalışması yapılıyor.

Bayburt’ta Haziran ayında karla mücadele

11 Haziran 2018 14:52


İl Özel İdaresi Konursu Şantiye Şefi Dursun Ali Barın ve ekibi, iş makinesiyle Bayburt-Trabzon arasında "Yedi Göller" bölgesi olarak bilinen 2 bin 700 rakımlı Haldizen Yaylası yolunda, yüksekliği yer yer 4-5 metreyi bulan karla kaplanan yolları temizlemek için hummalı bir şekilde çalışıyor.


Ekipler, kışın yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan, yaz aylarında özellikle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Soğanlı Dağları’nın dik yamaçları arasındaki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü’nün yer aldığı güzergahın açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.




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