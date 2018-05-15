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15 Mayıs 2018 15:26

Bayburt’ta İsrail protestosu

ABD Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasının ardından Bayburt’ta AK Parti ve MHP İl Başkanlıkları öncülüğünde düzenlenen protesto gösterisiyle yüzlerce vatandaş tepki gösterdi.

Bayburt’ta İsrail protestosu

15 Mayıs 2018 15:26


Türk Dünyası Parkı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Burada basın açıklamasını okuyan İl Başkanı Yumak, “ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir.


Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır” dedi.


Basın açıklamasının ardından vatandaşlar tekbir getirerek ayrıldı.




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