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Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor

Bayburt’a kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Bayburt'a kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.


Kentte dün gece saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar kent merkezini beyaza bürürken kara en çok sevinen ise çocuklar oldu. Okul çıkışında kar topu oynayarak eğlenen çocuklar, bugünü 4 gözle beklediklerini söyledi. Kara hazırlıksız yakalanan çocuklar ise eldiven ve montlarını almak için öğle arasında evlerine koştu.


Sürücülere zorlu anlar yaşatan Bayburt-Erzurum karayolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı olduğu Kop Dağı güzergahında ekipler karla mücadele çalışması gerçekleştirirken sürücüler için herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

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