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23 Kasım 2017 11:15

Bayburt’ta kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Bayburt’ta etkili olan kar nedeniyle buzlanan yollar trafik kazalarını da beraberinde getirdi.

Bayburt’ta kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

23 Kasım 2017 11:15


Bayburt’ta dün akşam saatlerinde başlayan ve kent genelinde etkili olan kar yağışı bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kent merkezinde sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Zaman zaman kazaların meydana geldiği şehir merkezinde Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler sürücülerin yoğun olarak kullandığı caddelerde tuzlama çalışması gerçekleştirdi.


Vatandaşlar ise şehir merkezinin tamamında tuzlama çalışması yapılması gerektiğini ifade etti.


Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışı gün içerisinde etkisini sürdürecek.




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