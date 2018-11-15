Bayburt'ta kar yağışı olumsuzluklara neden oldu

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşandı.

Kent merkezinde 20 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı nedeniyle cadde ortasında kara saplanan araçlar çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Bazı vatandaşlarda kar küreme aletleriyle iş yeri ve kapı önlerini temizledi.

Eğitime kar nedeniyle bir gün ara verilen kentte, kar yağışı güzel manzaralar da oluşturdu.

Vatandaşlar hasretle karın gelmesini beklediklerini ve yoğun yağıştan memnun olduklarını belirtti.

Öte yandan yetkililer Bayburt'un çevre illerle olan bağlantı yollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.