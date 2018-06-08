Bayburt’ta karne heyecanı

Bayburt Şehit Recep Eşiyok İlkokulu’nda düzenlenen törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tankçı Alb. Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Protokol üyeleri, sınıfları dolaşarak öğrencilere karne ve hediye dağıttı.

Vali Pehlivan, il genelinde 14 bin 133 öğrenci için yaz tatilinin başladığını söyledi.

Öğrencilere hayata sıkı sıkı sarılmalarını, başarmak için daima gayret etmelerini öneren Pehlivan, "Yapabileceklerinizi, yeteneklerinizi en iyi bilen sizlersiniz. Derslerden yüksek ya da düşük not almış olabilirsiniz, sonuç ne olursa olsun hayata dair umudunuzu, cesaretinizi, başarıya olan inancınızı, başarabileceğinize dair güveninizi hiç yitirmeyin. Tatili iyi bir şekilde öncelikle kaliteli dinlenerek, kitap okuyarak, ailenizle birlikte sağlık ve mutluluk içinde geçirmenizi diliyorum." dedi.