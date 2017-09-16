Bayburt’ta okul müdürleri toplantısı düzenlendi

Öğretmen Evi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Okul Müdürleri Katıldı.

Toplantıda eğitim öğretim konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan her konunun temelinde yer alan eğitim ve öğretimin hayati öneme haiz olduğunu, eğitimcilerin nesillerin yetiştirilmesi gibi çok önemli bir misyonun sorumluluğunu taşıdığını ve bu bilinçle görev yapması gerektiğini belirterek “Okul Müdürlerimiz okullarına hakim olmalı, okulla ilgili bütün konularla ilgili iğneden ipliğe bütün detayları bilmeli, Öğretmenlerini ve Öğrencilerini çok iyi tanımalıdır. Önemsenmek istiyorsanız önemseyin. Saygı duyulmasını istiyorsanız saygı duyun. Sevilmek istiyorsanız sevin. Bunlar hayatın bütününde geçerli olan evrensel değerlerdir. Okulların aile ortamına dönüşmesi, ahenkli ve başarılı bir gidişat sağlanması için idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler arasında sevgi ve saygıya dayalı bir iletişim, ciddi ve disiplinli bir çalışma anlayışı hakim olmalıdır" ifadelerini kaydetti.

Velilerle kurulan sağlıklı iletişimin öğrencinin gelişimine ivme kazandıracağına dikkat çeken Vali Pehlivan, idarecilerin bunu başarmak için öğrencileri ve ailelerini evlerinde ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

İdarecilerin görevlerine hakim olmalarının başarıyı beraberinde getireceğini yineleyerek sözlerini sonlandıran Vali Pehlivan, “Görevimizi özenle, özveriyle, sevgi katarak yapalım. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizle barışık, hayal gücünü kullanan, bilime, öğrenmeye önem veren, yılmadan sabırla çalışmaya ve ülkemizin geleceği için üretmeye yatkın nesiller olarak yetiştirelim. Bu bizim her şeyden önce vicdani sorumluluğumuz, vatan borcumuzdur. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize güveniyoruz. İnşallah bu güvene layık bir hizmeti hep birlikte ortaya koyacağız. Yeni eğitim sezonunda hepinize başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can da eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili çeşitli bilgiler içeren bir sunum yaptı. Okulların fiziki donatım ve temizliği, taşımalı okulların sorunları, uygulanacak projeler ve sosyal etkinlikler, öğrenci servis taşımacılığı ile ilgili tedbirler ile yeni müfredatın tanıtımıyla ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı toplantı çeşitli konularda yapılan görüş alış verişiyle sona erdi.