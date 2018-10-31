Bayburt'ta ‘Sıfır Atık Projesi' değerlendirme toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıya Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ülke çapında yürütülen proje ile israfın ve atık oluşumunun önüne geçilmesi, kaynakların daha verimli kullanılıp atıkların geri dönüşüme kazandırılması yoluyla tasarruf edilmesi hedefleniyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde pilot olarak hayata geçirilmeye başlanan uygulamanın yanı sıra Bayburt Belediyesi'nce kapsamlı bir şekilde hazırlanan “Toplama Ayıklama Tesisi” projesinin ödenek teminini müteakip yapılacak olan ihaleye istinaden çalışmaların il genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Atıkların katı, organik, kimyasal gibi birden çok başlık altında toplanması, ayıklanması ve bertarafını ön gören proje kapsamında ayrıca ilk olarak kurumlara atık toplama kutuları yerleştirilecek.

Mayıs ayında 30 ilde pilot olarak başlatılan projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda devam ettiğini ifade eden Vali Pehlivan, Bayburt ölçeğinde hayata geçirilecek uygulamaların örnek olabileceğini söyledi. Vali Pehlivan, Sıfır Atık Projesi'ne benzer şekilde Özel İdare bünyesinde hayata geçirilen “Temiz Çevrem Duyarlı İnsanım” projesine işaret ederek, “Bütün kurumlarımızın işbirliği ve halkımızı da işin içerisine katarak atık meselesinin üstesinden gelmemiz lazım. Bu konudaki çaba ve çalışmalar zaman içerisinde yaygınlaşacak ve gelişecektir. Fakat bu süreç devam ederken bizim de yaptığımız çalışmaları titizlikle takip etmemiz ve bu çalışmalara ek olarak ne tür uygulamalar hayata geçirebiliriz bunu düşünmemiz gerekir. Çünkü bu konu sadece kamu kurumlarını ilgilendiren bir konu değil. Çevre hepimizi ilgilendiren ortak bir alandır. Belediyemizin geliştirdiği proje çok önemli. Atık toplama, ayrıştırma ve dönüştürme süreci bu projede öngörülmüş durumda. Bahse konu proje işin merkezinde olacak şekilde diğer bütün kamu kurumları çöplerin ayrıştırılarak toplanması için gerekli kutu ve benzeri hazırlıkları yapacak, sivil toplum kuruluşları ve halkımızın da bu sürece katılmasıyla inşallah hedeflediğimiz sonuca ulaşacağız.” dedi.

Vali Pehlivan proje planlama ve hazırlıklarının kamu kurumlarında bir an önce başlatılması için katılımcılara talimat verdi.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise Bayburt Belediyesi olarak atıkların ekonomiye kazandırılması noktasında gerekli çalışmaları tamamladıklarını ve bu kapsamda Toplama Ayıklama Tesisi ile Bayburt Merkez Entegre Katı Atık Yönetim Planı projelerini hazırladıklarını belirtti. Konunun hafta içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşüleceğini bildiren Başkan Memiş, “Projemiz hazır. Toplam maliyeti 800 bin liraya yaklaşık. Perşembe günü gerekli yerlerden onayını alarak ihaleye çıkacağız. Projenin içerisinde ambalaj atıklarının toplanmasından biyolojik atıkların kompostlaştırılmasına kadar bütün toplam atığın tamamının geri kazanımı hedefi var. Ayrıca çöp gazından enerji üretimi de var.” diye konuştu.

Toplantı proje hakkında katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmalarının ardından sona erdi.