Bayburt’ta Trafik Haftası etkinlikleri

Açılış programında trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların bilfiil ve bilinçli olmasının önemi vurgulamak, kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla her yıl düzenlenen Trafik Haftası’nın önemli olduğunu belirten Vali Pehlivan, “Trafik Haftası her yıl çeşitli etkinliklerle icra edilirken bir yandan da hayıflanırız. Çünkü trafik kazaları dünyamızın, insanoğlunun en mustarip olduğu, her yıl maalesef çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve bütün tedbir ve uygulamalara rağmen önünün alınamadığı bir konu. Bütün bu durumları Trafik Haftası vesilesiyle bir kez daha ele alıyoruz. İstatistiklere bakıldığı zaman trafik kazalarının çok büyük bir bölümünün tedbirsizlik ve sürücü hatalarından kaynaklandığı ortada. Yapılan araştırmalarda göre bu oran yüzde 89 Belki de biz bu etkinliği yaparken yurdumuzun ve dünyanın değişik yerlerinde trafik kazaları meydana gelmeye devam ediyor. Bu yıl ki Trafik Haftası teması çocuklarla ilgili. Benim çocuklarımızdan bir ricam var; lütfen sizler büyüklerinize onları mahcup edercesine bu konuda rehber olun, kurallara uymadıklarında uyarın.” dedi.

Vali Pehlivan yetişkinlerin trafik bilincini artırmada çocukların gücüne ve idrak kapasitelerine inandığını belirten Vali Pehlivan, “Pek çok konuda olduğu gibi bu konudaki duyarlılık da saygı ile başlıyor. Önce kendi canına saygı duyacaksın. İnsanın kendi canına saygı duyması da bir erdemdir. Sonrasında ise çevrendeki insanlara, sevdiklerine saygı göstereceksin. Bu bilinci yerleştirdiğimizde direksiyona geçtiğimiz zaman emniyet kemerimizi de bağlarız, gaz pedalını da gerektiği şekilde kullanırız.” diye konuştu.

Trafik denetimlerinin bu anlamda ‘hayat kurtaran’ faaliyetler olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, “Denetlenmekten memnuniyet duymalıyız. Bir polis ya da jandarma aracını gördüğümüz de ‘Ne güzel trafik denetleniyor, yolculuğumuza emin bir şekilde devam edebiliriz.’ diye sevinmeliyiz. Yoksa bu denetimleri farklı yöntemlerle atlatmaya çalıştığımızda bedeli bizlere çok ağır oluyor. Sadece kendimizin değil trafik kurallarına uyarak yoluna devam eden insanların da canını riske atmış oluyoruz. Buna hiç hakkımız yok ve bunun önüne geçmek de bizim elimizde. Bu ve benzeri konularla ilgili duyarlılığı sadece anlatarak değil uygulayarak yükseltmemiz lazım. Hafta boyunca ilgili kurumlarımız eğitim çalışmalarına devam edecek, okullarımızda öğrencilerimize trafik güvenliği eğitimleri verecekler. Burada sadece polise, jandarmaya değil öğretmenlerimize de görev düşüyor. Özellikle anasınıfından başlayarak çocuklarımızı trafik güvenliği konusunda bilgilendirmeye devam etmelidir öğretmenlerimiz. Trafik konusunda herkesi azami derecede duyarlı olmaya davet ediyor, organizasyonda emeği geçen İl Emniyet Müdürlüğü’müze, İl Jandarma Komutanlığı’mıza ve katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum.” dedi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Tülü ise Trafik Haftası etkinliklerinin ülkemizde 2018 yılında ‘Trafikte Çocuk Güvenliği’ başlığıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Dünyada her yıl 1 milyon 300 bin yolcunun trafik kazalarında hayatını kaybettiğini bildiren Tülü, “Ülkemizde alınan her türlü tedbir ve denetimlere rağmen yaklaşık 125 bin ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmekte, 7 bin 500 kişi hayatını kaybetmekte ve yaklaşık 300 bin insanımızda çeşitli şekillerde yaralanmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları yüzde 89,6’lık bir oranla sürücü kusurlarından, yüzde 8,7 yaya kusurlarından, yüzde 1’lik oran ise yol kusurlarından meydana gelmektedir.” şeklinde konuştu.

Program il genelinde düzenlenen resim yarışmasında derece elde eden öğrenciler ile trafik güvenliğine katkı sunan kamu görevlilerine ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Vali Pehlivan, Şair Zihni Kültür Merkezi’ndeki açılış programı sonrasında Merkez Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen trafik sergisini ziyaret ederek ilgililerden bilgiler aldı.

Programa Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.