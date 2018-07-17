Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Sürücü ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işe gitmek için evden ayrılan Pınar Kırtan (34) Genç Osman Mahallesi’nde Turgut Özal Bulvarı’ndan karşıya geçerken S.K.’nın kullandığı 34 FM 1283 plakalı motosiklet bir anda kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşı tarafına atılan Kırtan burada hayatını kaybederken Motosiklet kullanıcısı S.K. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.