Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 13:49

Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Bayburt’ta meydana gelen kazada motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

17 Temmuz 2018 13:49

Sürücü ise ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işe gitmek için evden ayrılan Pınar Kırtan (34) Genç Osman Mahallesi’nde Turgut Özal Bulvarı’ndan karşıya geçerken S.K.’nın kullandığı 34 FM 1283 plakalı motosiklet bir anda kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşı tarafına atılan Kırtan burada hayatını kaybederken Motosiklet kullanıcısı S.K. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BAYBURT HABERLERİ
BAYBURT HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç