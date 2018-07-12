Bayburt’tan 11 ülkeye doğaltaş ihracatı

Geçtiğimiz yıl Bayburt’ta Avrupa Birliği finansmanı ile Bayburt İl Özel İdaresi, Bayburt Belediyesi, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası, Bayburt Ziraat Odası ve Taşçılar Derneği ortaklığında kurulan ve yönetim kurulu başkanlığını Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın yaptığı Bayburt Doğaltaş Üretim ve Pazarlama Destek Merkezi ilk meyvelerini vermeye başladı. Fabrikadan bu yılın ilk 6 ayında Arabistan, Katar, Dubai, Ürdün, Kosova, Arnavutluk, Almanya, Amerika, Libya, Rusya ve Irak’a ihracat gerçekleşti.

Bayburt Doğal Taş Fabrikası Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen ihracat töreninde gazetecilere bilgi veren Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt’un sahip olduğu taş rezervi itibariyle Türkiye’de en zengin potansiyele sahip yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirtti.

Bayburt Taşı’nın dünyada ve ülkemizde bilinen ve tercih edilen taşlar arasında olduğunu anımsatan Pehlivan, “Bu gerçekten hareketle yaklaşık 6-7 yıl içerisinde burada bir fabrika kurulması arzu edilmiş ve en nihayetinde bir Avrupa Birliği projesi geliştirilerek bu fabrikanın kurulumu gerçekleştirilmiş ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayından itibaren de üretime başlamıştır. Şu anda fabrikamız bir yılını sektörde tamamladı” şeklinde konuştu.

“İlk 6 ayda 11 farklı ülkeye ihracat”

Fabrikanın ilk 6 ayında 11 farklı ülkeye ihracatta bulunduğunu da sözlerine ekleyen Vali Pehlivan, “Şimdiye kadar Bayburt’tan yurt dışına katma değeri mamul ürüne göre düşük olan ham blok ihracatı yapılıyordu. Teknolojik gelişmeler sayesinde modern üretim yöntemleri kullanan Bayburt Doğaltaş A.Ş. ile katma değeri yüksek işlenmiş ürün üretimi ve satışı olmaktadır. Bu günde bu ürünlerden Dubai ye 8 konteynerlik siparişin ilk konteynerini gönderiyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında ulaştığımız ihracat rakamlarının sevindiricidir. İlk 6 ayda 11 farklı ülkeye ihracatımız olmuştur. Bu ülkeler Arabistan, Katar, Dubai, Ürdün, Kosova, Arnavutluk, Almanya, Amerika, Libya, Rusya ve Irak’tır. Yeni pazarlarla alakalı İsrail ile bağlantı yapılmış numune gönderilmiştir. Bu ürünlerle alakalı siparişler beklenmektedir. İhracatın yanında İç piyasada 26 farklı şehire Bayburt’ta üretilen mermer ve traverten gönderilmiştir” dedi.

Mermer piyasasında firmaların proje bazlı üretimlere daha fazla ağırlık vermeye başladığını ifade eden Pehlivan, “Bu durum Bayburt Doğaltaş A.Ş. için avantajlı oldu. Çünkü fabrikamızda mermer çeşidi fazla olduğundan, proje firmalarının dikkatini çekiyor. Aradıkları mermeri fabrikamızda bulabiliyorlar. Bunların yanında inşaatların ihtiyacı olan pratik ürünler de üretebiliyoruz. Sujeti ve Cnc Makinamızda dekoratif mermer halı gibi çeşitlerde de ürün üretimi yapılmaktadır. Bunların çoğu proje odaklı, mimarların yaptığı çizimlere göre üretiliyor. Fabrikamızın misyonu sadece mermer pazarlamak değil şehrimiz ve komşumuz olan şehirlerde bulunan ocakların mermerini de pazarlamak bu şekilde toplam 17 ocaktan fabrikamıza ham blok gelmektedir. Yapılan sevkiyatlar yine Bayburt nakliye firmaları ile yapılmaktadır. Sevkiyatlarda kullanılan palet ve bundle için alınan ağaç tamamen Bayburt’tan karşılanmaktadır” diyerek sözlerini tamamladı.