Bayburt’tan üç kıtaya, insanlık için şefkat eli

Bayburt başta olmak üzere diğer şehirler, Kudüs ve Suriye’de de kurduğu iftar sofralarıyla uluslararası çalışmalarını genişletmeyi hedefliyor.

Hayırseverler, Müs-Der, aracılığıyla bir yoksulun iftar sofrasını kuruyor, bir yetimi giyindiriyor veya ihtiyaç sahibi bir aileye kumanya ulaştırabiliyor. Böylece, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye ve dünyada yetimlere ve ailelerine, ayrıca Kardeş Aile kapsamında, kardeş ailelerine destek oluyor.

Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti, Ramazan ayının son haftasında geleneksel hale getirdiği, yurtiçi ve yurtdışında bayramlık kıyafetlerle yüzlerce yetimin yüzünü güldürmeyi ve iftar sofralarıyla hayır köprüleri kurmayı hedefliyor.

Müs-Der kumanya paketi yerine, ihtiyaç sahiplerinin marketten diledikleri ürünü alabilmelerine imkân sağlayan kumanya kartı veriyor. Bu kart ile ihtiyaç sahipleri, Türkiye’de yaygın bir marketten, gıda, çocuklar için oyuncak alabilir, böylece doğrudan kendilerine gerekli olan ürünleri temin etmesine olanak sağlayabilir.