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07 Eylül 2018 12:30

Bayburt’un doğal taş rezervleri yeniden mercek altına alınıyor

Maden Tetkik Arama Trabzon Bölge Müdürü Mustafa Kemal Kuruçelik Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Bayburt’un doğal taş rezervleri yeniden mercek altına alınıyor

07 Eylül 2018 12:30


Merkez’e bağlı Aydıncık Köyü’nde bulunduğu basın yoluyla kamuoyuna yansıyan kehribar rezervleri ile Bayburt’un taş ve maden rezervleriyle ilgili olarak çeşitli araştırmalarda bulunmak üzere Vali Pehlivan’ın çağrısı üzerine Bayburt’a gelen Maden Tetkik Arama (MTA) Trabzon Bölge Müdürlüğü yetkilileri Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.


Vali Pehlivan’a konuyla ilgili geçmişte yapılan ve yeniden yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Kuruçelik, bölgedeki rezervlerin tespiti için araştırma kampı kurulduğunu ve numune alındığını söyledi. Kuruçelik bahse konu çalışmaların yanı sıra Bayburt ilimiz genelindeki maden rezervlerinin yeniden tespiti için de çalışma gerçekleştirileceğini belirtti.


Vali Pehlivan makamında görüştüğü Kuruçelik ve heyet üyelerine ziyaretleri vesilesiyle teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.


Ziyarette Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürü Hakan Bilgiç, MTA Jeoloji Etüt Başmühendisi Hülya Köse ile Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferkan Sipahi de yer aldı.




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