Bayburt'un incisi tertemiz akıyor

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt'un İncisi olarak nitelendirilen Çoruh Nehri'nin belediye tarafından gerçekleştirilen projeyle 3 yıldır tertemiz aktığını söyledi.

Yaklaşık 10 milyon lira maliyetle 2015 yılında Bayburt Belediyesi tarafından projelendirilerek hayata geçirilen ‘atık su arıtma tesisi'yle Bayburt'un İncisi olarak nitelendirilen Çoruh Nehri, geleceğe güvenle, tertemiz akıyor.

Tesisi Çoruh Nehri'ni şehre kazandırmak için yaptıklarını dile getiren Bayburt belediye Başkanı Mete Memiş,

“Bayburt'un gerdanlığı incisi olan Çoruh Nehri'ni bu şehre katmak istedik. Bunun içinde öncelikle nehrimizi temiz tutmak gerekiyordu. Bu tesis bunun için var. Bu tesis yaklaşık 10 milyon lira maliyetle projelendirildi. 2015 yılında tesis Bayburt'umuza kazandırıldı. Şu anda su tertemiz, su pırıl pırıl” dedi.

Tesisin hem fiziksel hem de biyolojik arıtma yaptığını da sözlerine ekleyen Memiş, “Bu tesis hem fiziksel arıtma yapıyor hem biyolojik arıtma yapıyor. Dolayısıyla suyun kirliliği yüzde 2-3'lere kadar düşüyor. Burada gördüğünüz sistemde oksijen verilerek burada bakteriler üretiliyor. Bunlar tarım için toprak için zararlı olan tüm organizmayı da öldürüyorlar. Günlük ortalama 7 bin metreküp kanal arıtılabiliyor. Bunun fazlası da var ama Bayburt için bu yeterli. Çoruh Nehri temiz ve şehrin hiçbir noktasından bir gram dahil kanal karışmıyor” ifadelerini kullandı.