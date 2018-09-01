Bayburt’un organik ürünleri görücüye çıktı

Organik tarımın anlatılması ve çiftçinin özendirilmesi amacıyla bu yıl ilki düzenlenen “Organik Ürünler Hasat Şenliği” Bayburt Valiliği himayesinde İl Tarım ve Ormancılık Müdürülüğünce merkeze bağlı Aslandede köyünde gerçekleştirildi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, kurum müdürleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlik, bisiklet ve rafting yarışmalarının startının verilmesiyle başladı. Ardından Aslandede köyündeki organik ürünlerin bulunduğu sergi alanının açılışı gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri alanda bulunan stantları ziyaret ederek, gen kaynakları bakımından kentin önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan ve Yoncalı, Yazyurdu, Darıca, Taşburun, Bayraktar, Çamlıkoz, Yanıkçam, Dağtarla, Ballıkaya, Yedigöze, Aydıncık, Adabaşı, Uğurgeldi, Gökçeli, Çayırözü, Karşıgeçit, Aslandede ile Çakırbağ köylerinde üretilen tarımsal ürünleri inceledi. Bayburt Mehteran Takımı ve halk oyunları gösterisinin izlenmesinin ardından burada kurulan platformda bir konuşma yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, çiftçilerin ürünlerine kıymet vermek ve bu ürünlerin farkında olmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, “Bugün toprağı sadık yar olarak belirleyen ve kendini adeta ona adayan çiftçilerimizin günü. Çiftçilerimizin ürünlerine kıymet vermek, o ürünlerin farkında olmak ve farkındalık oluşturmak için bugün burada toplandık. Bu etkinliğin sahibi emektar çiftçilerimizdir. Onların üretimi, gayreti olmasa, onların toprağı işleyişi, sabrı olmasa, bugün bu etkinliği zaten yapamazdık. O yüzden biz çiftçilerimizle gurur duyuyoruz. Bu etkinliği yapmamıza vesile oldukları için de şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Bayburt’un Anadolu’nun kadim şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Pehlivan, şunları kaydetti: “Gerçekten Anadolu coğrafyamızın her yerinde olduğu gibi Bayburt’umuz da bereketli topraklara sahip. Belki rakımı itibariyle ürünler az yetişiyor ama öz yetişiyor, kaliteli yetişiyor. Bu etkinliğimizin adını organik ürünler hasat şenliği koymamamızın sebebi sadece sayı olarak, rekolte olarak, nicelik olarak değil ürünlerimizi kalitesiyle ön plana çıkarmak. Bütün kimyasalların hayatımızı kuşattığı bir ortamda mümkün olduğunca ilaçlardan, kimyasallardan ürünlerimizi uzak tutmak ve doğal ortamlarında yetiştirmek. Buradaki köylerimizde Bayburt’umuzda bu yapılıyor. Bu ürünlerin içerisinde emek var, alın teri var, özveri var ve her şeyden öncede sevgi var, sabır var, sadakat var. Bu topraklara bağlılık var.”

“Bir tane ekiyorsun yüz tane alıyorsun. Hiçbir banka bunu vermez”

Alanda 4 ay boyunca büyük bir gayretle yetiştirdiği ürünleri sergileyen vatandaşlardan Ahmet Temel ise, 4 yıl önce İstanbul’u terk ettiğini ve Bayburt’ta organik tarım yaptığını söyledi. Şenliği düzenleyenlere teşekkür eden Temel, “Bir tane ekiyorsun fasulyeyi yüz tane alıyorsun. Hiçbir banka bunu vermez. 1 tane ürün ekiyorsun karşılığında yüz tane alıyorsun. Bunu dolar, altın, fabrika hiç biri üretmez.” dedi.

Şenlik kapsamında en iyi bal, karpuz, domates, en güzel kuru fasulye yemeği köy ekmeği ve köy ketesi ile balık tutma, rafting, bisiklet, çuval ve yumurta yarışmaları da yapıldı.

Program yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.