Belediye Başkanı Mete Memiş’ten Kurban Bayramı mesajı

Mesajında bayramların umutları canlandıran, herkesi kaynaştıran ve bütünleştiren, toplumsal huzuru pekiştiren anlamlı günler olduğunu vurgulayan Başkan Memiş şunları ifade etti:

“Toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı Kurban Bayramı Allah’a yaklaşmak gibi çok derin ve yüce bir anlam içerir. Kaygıların ve sıkıntıların geri plana itildiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği bu müstesna zaman dilimleri umutları canlandıran, toplumsal barışı güçlendiren, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını doruğa çıkarır.

İçerisinde pek çok sembol, anlam ve değer taşıyan kurban ibadeti sadakatin, teslimiyetin ve fedakârlığın göstergesidir. Allah`ı birlemenin ve ona teslimiyetin bir nişanesi olarak Hz. İbrahim, oğlu İsmail`i Rabbine kurban etmeye hazırlanırken, aslında insanlık tarihine muhteşem bir mesaj vermektedir. Rabbin rızasını her şeyin üstünde gören İbrahimi mesaj o günden bugüne Rabbimizle aramızdaki bağın nasıl olması gerektiği konusunda sayısız ölçü, hikmet ve işaretler sunmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyor. Cenab-ı Allah’tan sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini niyaz ediyorum."