Belediye Başkanı Mete Memiş'ten Mevlid Kandili mesajı

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin sünnetinin bütün insanlık için bir kurtuluş reçetesi olduğunu belirten Başkan Mete Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hz. Âdem'den başlayarak ilahi vahyi biz insanlara ileten Peygamberlik silsilesinin sonuncusu olan Sevgili Peygamberimizi (sav) anlatan en güzel kavram şüphesiz rahmet ve merhamettir. Onun bize öğrettiği af, şefkat, insaf, vicdan, sabır ve hoşgörü içimizde bir yerlerde sönmeye yüz tutmuş insanlık kandilini yeniden tutuşturarak bizi en temel halinde insanlığımıza geri çağırır.

Bugün, tüm insanlık Hz. Peygamberin (sav) çağlar üstü örneklik ve rehberliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Rasûl-i Ekrem'in rehberliğini tüm insanlığa tanıtacak olanlar da hiç şüphesiz Müslümanlardır. Bu Mevlid Kandili vesilesiyle bir daha hatırlamalıyız ki, nübüvvetin şifa dağıtan pınarları kıyamete kadar kurumayacaktır. İki cihan güneşi Efendimizin sünneti, cahiliye karanlığında boğulan sahipsiz bir toplumu nasıl ihya ettiyse, bugünün insanını da selamete ulaştıracak kudrettedir. Yeter ki bizler, Peygamber Efendimize layık bir ümmet olabilelim.

Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek Mevlid Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”