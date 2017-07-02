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02 Temmuz 2017 10:04

Belediye hafta sonu da çalışma temposunu düşürmedi

Yeni iş sezonunda hız kesmeyen Bayburt Belediyesi ekipleri çalışmalarını hafta sonu da sürdürüyor.

Belediye hafta sonu da çalışma temposunu düşürmedi

02 Temmuz 2017 10:04


Asfalt uygulamaları ve kaldırım yapım çalışmalarını birden fazla noktada aynı anda devam ettiren Bayburt Belediyesi’nin sahada görevli ekipleri Zahit,Karasakal, Tuzcuzade ve Şeyhhayran Mahalleleri’nin çeşitli noktalarında asfalt uygulaması ve kaldırım yapım çalışmalarına devam ediyor.


Yaptıkları peyzaj çalışmalarıyla orta refüj ve kavşakları çeşitli motiflerle donatıp çiçeklendiren Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de şehrin gezmek ve piknik yapmak için en çok tercih edilen noktası olan Şair Zihni Kent Ormanı’ndaki çalışmalarını sürdürüyor. Biryandan park içinde yeralan amfi tiyatroda oturak montajına devam eden ekipler bir yandan da kamelyaların hemen yanı başında şömine yapımı gerçekleştiriyor.


Ayrıca yapımı süren Kadızade Mahallesi Otoparkı’nda da çalışmalar hummalı birşekilde sürerken şehrin tarihi mahallelerinden Veysel Mahallesi’nde ise istinat duvarı yapımı gerçekleştiriliyor.




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