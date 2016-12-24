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24 Aralık 2016 14:24

Belediyeden şebeke suları için don uyarısı

Belediyeden şebeke suları için don uyarısı

24 Aralık 2016 14:24

Kış mevsiminin en sert geçtiği şehirlerden Bayburt’ta gündüz-15 ve-20 ler de seyreden sıcaklılar günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken geceleri de-35 e kadar ulaşan soğuklar özellikle şebeke suları için don tehlikesi arz ediyor.
Bayburt Belediyesi’nden şebeke sularında don olaylarının engellenebilmesi için bir açıklama yapıldı.
Donan Sayaç veya Tesisata Ateş Tutmayın
Çok soğuk gecelerde tesisatın donmaması için alınan küçük tedbirlerin bu tür sıkıntıları engelleyebileceğinin altının çizildiği açıklamada su boru ve sayaçlarının donmaması için borularda durağan suyun kalmaması gerektiği ve bunun için musluğun bir miktar açık bırakılması tavsiyesinde bulunuldu. Bu şekilde suyun sürekli hareket halinde olacağı için donmayacağına dikkat çekildi. Yaygın olarak yapılan yanlışlara da değinilen açıklamada donan sayaç ve tesisata ateş tutulmaması veya sıcak su dökülmemesi gerektiği ifade edilirken bunun yapılması halinde tesisatın zarar görebileceği, sayacın izocam, yün gibi elyaf türü yalıtım malzemeleriyle kaplanarakta korunabileceği belirtildi.



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