BGC Başkanı Yaşar Yıldız’ın mutlu günü

Beyzade Balo Solonu’nda düzenlenen törenle Mustafa Küçük ile yeni hayata ‘evet’ demenin heyecanını yaşayan Büşra Yıldız’ın mutluluğuna basın camiası da ortak oldu.

Çiftin nikah şahitliklerini Rukiye Memişoğlu ile Hamit Sever yaptı. Düğüne Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, BAYDER Başkanı Fatih Dündar, Bayburt Gazetciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri Murat Okutmuş, Beşir Kelleci, Abdulkadir Nişancı, Cengizhan Okutmuş, Bayburt İl Özel İdare Gençlikspor Kulübü yöneticilerinin yanı sıra Yıldız ve Küçük ailelerinin yakınları ve davetliler katıldı.

Öte yandan il dışında olan geceye katılamayan birçok isim de düğün için tebriklerini gönderdiler. Salonda isimleri okunanlar arasında Türkiye Gazeteciler Konfederayonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Bayburt Group A.Ş. Bayburt Koordinatörü Hikmet Şentürk de vardı.