Cami bahçesindeki asırlık ceviz ağacı

Bayburt'ta Yakutiye Camii'nin bahçesini süsleyen asırlık ceviz ağacı, heybetli görüntüsüyle yıllara meydan okuyor.

Bayburt Cumhuriyet Caddesi üzerinde taş işleme sanatının güzel örneklerinden olan Yakutiye Camii, avlusunu asırlık komşusu bir ceviz ağacıyla paylaşıyor. Tam olarak kim tarafından ve ne zaman dikildiği bilinmeyen 1 metre 20 santimetre çapında gövdeye sahip asırlık ağaç, namaz kılmak için camide yer bulamayan vatandaşların gölgesine sığındığı ve namaz vaktini bekleyen özellikle yaşlı vatandaşların doyumsuz sohbetlerini yaptığı bir mekan olarak kullanılıyor. Yakutiye Camii imam hatibi Enis Aslan, yılın tamamında caminin dolup taştığını söyledi. Ağacın yaşlı cemaatten öğrendiği kadarıyla bir asra yakın geçmişinin olduğunu kaydeden Aslan, aynı zamanda caminin de sembolü olduğunu ifade etti. Ağaç altında namaz kılan cemaatin büyük haz aldığını söyleyen Aslan, “Bu ağaç, camiyle özdeşleşmiş. Bunun dibinde Cuma namazını kılmak, bunun dibinde teravih namazını kılmak ve diğer namazları kılmak bizim için bir nostalji oluyor. Gerçekten bu çok büyük bir nimet. Özellikle Bayburt'un sıcak olmayan ama güneşin yakıcılığını hissettirdiği, gölgeliğe ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda bu ağaç bizlere birçok fayda sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Kuşlar ve vatandaşların ağacın meyvelerinden de faydalandığını dile getiren Aslan, “Ağacın meyvelerinden de hem hayvanlar hem bizler oldukça faydalanıyoruz. Yani hem meyvesinden, hem gölgeliğinden hem de camimize katmış olduğu güzellikten faydalanıyoruz” dedi.

Bakımı hayli zahmetli olan ağacın sulanması ve temizliği ile de yakından ilgilendiğini sözlerine ekleyen Aslan, şöyle devam etti:

“Tabii bu ağaca dikkat etmek lazım. Her yıl bu ağacın bakımını yapıyoruz. Kuruyan, çürüyen dallarını alıyoruz, suyunu veriyoruz. Tabii bize külfeti de oluyor. Onu da artık göz ardı ediyoruz. Rabbim buraya bu ağacı diken, bu gölgelikten bizim nasiplenmemizi sağlayan kardeşlerimiz ölmüşseler ruhları şad olsun. Allah onlardan razı olsun.”