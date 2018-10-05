Camiler ve Din Görevlileri Haftası Dolayısıyla Konferans düzenlendi

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Şair Zihni Kültür Merkezi'nde “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” konulu konferans düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an- Kerim tilavetiyle devam etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan konferans açılışında Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Devletin topluma yönelik olarak birbirinden değerli hizmetleri olduğunu belirten Vali Pehlivan bu hizmetler içerisinde manevi değerlerin yaşatılması ve güçlendirilmesini amaçlayan din hizmetlerinin de müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.

Din hizmetleri alanında yapılan çalışmaların gönüllere hitap etmesi gerektiğinden bahseden Vali Pehlivan, “Bu alanda vermekte olduğumuz hizmetleri en ideal biçimde yerine getirebilirsek problem olarak ortaya çıkmış ya da çıkması muhtemel sorunların üstesinden gelmek, sıkıntıları bertaraf etmek mümkün olur. İnsanlar yaşamları boyunca maddi unsurlarla da iç içedir. Hayatın devam ettirilebilmesi için bu doğal bir durumdur. Fakat insanın manevi hasletleri de hiç bir şekilde kaybetmemesi gerekir. Din görevlilerinin dini, manevi, ahlaki konularda toplumu aydınlatmak gibi önemli sorumlulukları vardır. Özellikle de okuma ve araştırma alışkanlığının istenen düzeylerde olmadığı bir ortamda din görevlilerimizin konuları kaynağından çok iyi bir şekilde öğrenmesi, özümsemesi ve önce kendisinin örnek olacak mahiyette uygulaması sonra da çevresine tatbik ettirmesi gerekir.” diye konuştu.

Vali Pehlivan, “Din görevlileri başta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ve hadislerden hareketle insanımıza rehberlik etmelidir. Teknoloji alabildiğince gelişiyor, yenilikler her geçen gün artıyor. Birçok alanda gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler çok yakından takip edilmelidir. Yeniliklerin manevi iklime etkilerine ilişkin olarak topluma ışık tutulmalı, tavsiyelerde bulunulmalıdır. Teknolojideki hızlı gelişmelere rağmen dünyanın merkezinde insan olduğunu ve insani değerlerin hiçbir şekilde kaybedilmemesi gerektiğini sürekli vurgulamalıyız. Bizi bir arada tutan değerlerin asla erozyona uğramaması gerektiğinin altını her zaman çizmemiz gerekir. Çünkü insan fıtratı gereği sosyaldir, bir arada yaşamaya, bir birinin varlığına ve desteğine ihtiyaç duyar.” dedi.

Konuşmasının son bölümünde din görevlilerine bir takım tavsiyelerde bulunan Vali Pehlivan, Din Görevlileri ve Camiler Haftası'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu ise açılışta kısa bir konuşma yaparak Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın din görevlileri başta olmak üzere ilimiz ve ülkemize hayırlar getirmesini diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanı Abdurrahman Akkuş “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” konulu konferans verdi.

Program meslekte otuz yılı geride bırakan din görevlilerine plaket takdiminin ardından sona erdi.

Konferansa Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Nesimuttin Selçuk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ve din görevlileri katıldı.

Bayburt İl Müftüsü Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti

Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu ve Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanı Abdurrahman Akkuş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

1-7 Ekim tarihleri arasında “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgiler alan Vali Pehlivan, ziyaret dolayısıyla İl Müftüsü Hasan Başoğlu ve Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanı Abdurrahman Akkuş'a teşekkür etti, bu haftanın hayırlara vesile olmasını diledi.