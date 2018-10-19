CHP İstanbul Milletvekili Zeybek "Bayburt için yapılması gereken ne varsa elimizi taşın altına koyarız”

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir Denizli Milletvekili Teoman Sancar yerel seçim çalışmaları kapsamında Bayburt'a geldi.

İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Denizli Milletvekili Teoman Sancar Bayburt'a gelerek, CHP Bayburt İl Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu ile birlikte parti binasında bir basın toplantısı düzenlediler.

CHP İstanbul Milletvekili Bayburtlu Gökhan Zeybek, 2019 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için çalışma yaptıklarını ve bu anlamda memleketinde olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

“Bayburt için ne yapılacaksa biz hazırız” diyen CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek; "Ülke Ekonomik krize gittikçe Devletimizin Yabancı Ülkelerle olan ilişkisini belirleyen temel kriter paraya dönüşüyor. Bütün bunlarla ilgili olarak şunu söylemek isteriz. Sevgili Bayburtlular İmanınızı inancınızı güçlü tutunuz geleceğe ilişkin tüm beklentimizi en üst seviyede tutmak zorundayız. Bu anlayışın ülkeye getirdiği ekonomik, mali ve idari sorunların hepsinin çözümü konusunda geçmişten bugüne kadar vermiş olduğumuz ve arkasında inatla durduğumuz demokratik parlementer sistemi yani kuvvetler ayrılığı sistemini ülkede yeniden ikame etmek ve güçlü kılmak için ben ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte bugün Bayburt'tayız. 142 milletvekilimiz ve 60 parti meclis üyemiz bugün Türkiye'nin 81 ilinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi

Denizli Milletvekili Teoman Sancar ise, “Cumhuriyetin kalelerinden biri olan Bayburt'ta bu sosyal demokrat mücadeleyi, bu Atatürkçü duruşu koruduğunuz için değerli üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerle ilgili her zaman söylediğimiz gibi sosyal demokrat belediyeciliğin Türkiye'nin her bölgesinde hakim olabilmesi ve vatandaşlarımızın huzurlu ve umutlu refah bir belediye hizmeti alabilmesi için biz milletvekilleri toplandık, tüm Türkiye'ye dağıldık. Bu ziyaretimiz esnasında Bayburt genelinde yapmamız gereken ne varsa, 24 saat çalışmaya ve taşın altına elimizi koymaya hazırız” dedi.