Çocuk Gelişimi Programı’ndan Eğitim Materyalleri Sergisi

Öğrencilerinin bir yıl boyunca derste hazırladığı eğitim materyallerinin görücüye çıktığı Sergiyi Aydıntepe Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ziyaret etti. Ziyarete Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ümit Girgel, Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nihal Özdemir, Öğretim Görevlisi Zeynep Muştu ve Öğretim Görevlisi Arzu Çimen eşlik etti. Dolgu oyuncakların, duyu materyallerinin, kostümlerin, eğitici oyuncakların vb. materyallerin bulunduğu sergiye minik öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Aynı zamanda anasınıfı öğrencilerine, yüksekokul kütüphanesinde bölüm akademisyenler ve öğrencileri tarafından çeşitli etkinlikler yaptırtıldı.