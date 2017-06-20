Çoruh kenarında tespih pazarı

Başta kehribar, katalin ve Oltu taşı olmak üzere 100’ü aşkın tespih çeşidinin bulunduğu pazarda fiyatlar ise 300 ila 20 bin lira arasında değişiyor.

Pazarın müdavimlerinden Süphani Çoban, çeşit çeşit tespihlerin satıldığı pazarın Bayburt’a renk kattığını ve kentte bir gelenek haline geldiğini belirterek, “Bu bir heves meselesi. Burada Bayburtlu hemşehrilerimiz var, Urfa’dan gelen arkadaşımız var. Dışarıdan gelen bir çok tespihçi var. Şimdi bakıyorsun desen desen bir güzellik var. Bu güzel bir gelenek.” dedi.

Çoruh Nehri kıyısında sabah 08.00’de tezgahlarını açtıklarını anlatan tespih satıcısı Baki Battal, "Tezgahımda yaklaşık 300-bin 500 lira arasında değişen kaliteli tespihler satıyorum. Tespihlere ayrıca gümüş püskül satışını da yapıyoruz. şu an için pek ilgi yok. ama tabi bunun meraklısı olanlar var onlar fiyat ne kadar olsa da beğenince alıyorlar.” dedi.

Tespih koleksiyoncusu Köksal Aydemir ise, sıkma kehribar olarak adlandırılan ve fiyatları 5 bin ila 20 bin arasında değişen tespihleri bulunduğunu ve bunların Osmanlı tespihleri olması dolayısıyla hem daha pahalı hem de meraklılarının ilgisini daha çok çektiğini kaydetti.