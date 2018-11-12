Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin Yıl Sonu Bölge Değerlendirme toplantısı yapıldı

Proje kapsamında 2018 yıllında yürütülen tarım, orman ve sulama başlıklarındaki faaliyetlerinin değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda Bayburt İ1 Tarım ve Orman Müdürlüğünce Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) 2018 yılı Taht ve Masat mikro havzalarında Gelir Getirici Faaliyetler kapsamında; 94 çiftçiye 94 Adet Süt Sağım Makinası, 80 çiftçiye 400 adet Otomatik Suluk, 7 köye 64 adet sıvatın (Suluk), 86 çiftçiye en az 2 da olacak şekilde 17.800 adet Meyve Fidanı (Elma, Armut, Vişne, Kiraz), 177 çiftçiye 12175 kg Yem Bitkisi (Yonca, Korunga, Fiğ, Yem Bezelyesi), 35 çiftçiye meyve bahçesi için Damlama Sulama hatlarının malzeme alımları yapılarak çiftçilere dağıtımı yapıldığı, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünce 1784 hektar Rehabilitasyon Tesisi, 995 hektar Rehabilitasyon Bakımı, 600 hektar Toprak Muhafaza Tesisi, 2429 hektar Toprak Muhafaza Bakımı ve 300 ha alanda Mera Islahı çalışmaları yapıldığı ve ORKÖY faaliyetleri kapsamında 50 adet Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi, 150 adet güneş enerjili su ısıtma sistemi, 25 adet Dış Cephe Mantolama ve Sobalı Kalorifer Sistemi kurulmuştur.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) 2018 yılı Taht ve Masat mikro havzalarında tarım, orman ve sulama başlıklarındaki faaliyetler ile ilgili toplamda 8 milyon 127 bin TL'lik yatırım yapılmıştır.

İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılan toplantıya Tarım ve Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Koç, İl Müdür Yardımcısı Vedat Aydoğan, Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kürşad Yıldız, Orköy Şube Müdürü Derya Çırakoğlu, Ağaçlandırma Şube Müdürü Ersin Durmuş, Orman İşletme Şefi İlhan Kutanis, İl Özel İdaresinden İnşaat Mühendisi Abdulkadir Osmanoğulları ve İl Müdürlüğümüzden teknik elemanlar katıldı.