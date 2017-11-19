Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt’ta

Yaklaşık iki yıllık hasretin ardından tarih şehri, evliyalar şehri, milli mücadelenin şehri Bayburt’ta olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizi gerçekten coşkuyla, muhabbetle bağrına basan Bayburtlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İlk mitingi dışarıda yaptık. Bayburt’u biliyoruz zaten. Bayburt bizi çok seviyor, biz de Bayburt’u en az onlar kadar seviyoruz. AK Parti Bayburt il kongresinin şehrimiz için, tüm Bayburtlu kardeşlerim için, ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasın temenni ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Bayburt teşkilatında vazife yapmış kardeşlerime kalbi teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Bayburt’un kahraman otağı, şehitler yurdu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu ana kadar girdimiz tüm kritik süreçlerde Bayburt’u bugün olduğu gibi yanımızda gördük. Bayburt istikrarsızlığa ‘hayır’ dedi. En son bu yılın 16 Nisan’da Bayburt yüzde 82 ile kalıcı istikrar dedi. Büyük ve güçlü Türkiye dedi. Ben 16 Nisan halk oylamasında yüzde 82 oy oranıyla birinci olan Bayburt’a tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bayburt 16 Nisan’daki tarihi duruşuyla Türkiye’nin önünde farklı bir yol açmıştır. 16 Nisan’la beraber Türkiye istikrarsızlıkların tarihi karıştığı yepyeni bir döneme girmiştir. Girilen bu yol önce bizi 2023 hedefleriyle buluşturacak. 2071 vizyonuna taşıyacak. 2019 kavşağını geçtikten sonra çok daha güçlü bir şekilde hedeflerine ilerleyecektir. Bu anlayışla 2019 hazırlıklarımıza şimdiden başlamış bulunuyoruz. Bu kongreler 2019 seçimlerinin hazırlık kongresidir. 2019’da yapılacak seçimler Türkiye’nin geleceğine atılacak en büyük adım olacaktır” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki sürecin parolası değişim ve yenilenmedir”

Önümüzdeki sürecin parolasının iki önemli kavram olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir değişim, iki yenilenmedir. Bunların adımlarını atıyoruz. Kim ne derse desin yere sağlam basarak yolumuza devam ediyoruz. AK Parti değişime ve dönüşüme açık bir partidir. Biz kendimizi günün artlarına, geleceğin şartlarına göre yenilemekten asla korkmadık. İlçe ve il kongrelerimiz bu tarihi dönüşümün en önemli kanallarıdır. Önümüzdeki hafta doğu illerindeyiz. Kongrelerimize devam edeceğiz. Şubat ayına kadar kongrelerimizi bitireceğiz. Siyaset bir bayrak yarışıdır. Millete hizmet etme yarışıdır. Biz bu milletin efendisi değiliz. Bu milletin hizmetkarıyız. Bizi diğerlerinden ayıran budur. AK Parti bir davadır. Bir dava harekatıdır. Şahsım dahil bu kutlu davada birer nefer konumundadır. Zaten nefer olmayı hazmedebiliyorsak zafer yakındır. Makamlar gelip geçicidir. Milletimizin ve canımızdan aziz bildiğimiz vatanımız için makamlar hizmet için araçtır. Musalla taşında cumhurbaşkanı, başbakan, bakan niyetine demeyecek er kişi, hatun kişi niyetini deyip götürecekler. Beşer sıfatımız sebebiyle hatamız, eksiğimiz olacaktır. Önemli olan hatada yanlışlıkta ısrar etmemektir. Erdemli olmak bunu gerektirir. Elbette hatamız olacaktır. Önemli olan hatamızın farkında olmaktır. AK Parti bu değerlerin de partisi olduğunu ispat etmiştir. Biz değişim dedikçe, söylemlerimizi, kadrolarımızı, politikalarınızı yeniledikçe birilerinin uykusu kaçıyor” ifadelerini kullandı.

“Kurt gitti yazıya, meydan kaldı cıngıllı tazıya”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’ye dil uzatma hadsizliğini gösterdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şark kurnazı, dönün önce kendinize bakın. Bize laf edenler ucundan biraz demokrat olsalar. Özgürlük anlayışları, hukuk anlayışları çok kötü. Bunların zihinleri öyle bulanmıştır ki bunlar gazetelerinde şehitlerimize şehit demeye bile dilleri varmıyor. Bayburtlu kardeşlerimizin dediği gibi; ‘Kurt gitti yazıya, meydan kaldı cıngıllı tazıya.’ Bunların da sesleri sadece meydanı boş zannettiklerinde çıkıyor. Meydanı boş bırakmayacağız. Bu ruhu faşist, beslenme kaynağı komünist, söylemi popülist çevreye sesleniyorum. Demokrasi düşmanlığı, ezan, bayrak düşmanlığı yaptığınız günler artık sona ermiştir. Pensilvanya’daki şarlatan gibi ihanet devriniz kapanmıştır. Türkiye, 1400 yıllık medeniyet değerlerinden, ne 2000 yıllık değerlerinden, 94 yıllık Cumhuriyet değerlerinden asla geri adım atmayacaktır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımlarından asla geri adım atmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2019 yaklaştıkça Türkiye çelme takmak isteyenlerin operasyonu artacaktır. Avrupa ülkelerinin başkentinde alnımıza silah dayanmış posterlerle gösteriler yapılmıştı. Bir başka Avrupa ülkesinde şahsımı öldüren adama araba veren densizler ortaya çıkmıştı. Bütün bunlar olurken bazıları sanıyordu sorun Tayyip Erdoğan’dı. Sorun AK Parti’dir. AK Parti bunların oyunlarını bozdu, planlarını bozdu. Ve 15 yıllık iktidarında AK Parti Türkiye’yi nerden aldı? Türkiye’yi 3 kat büyüttü. Bunu hazmedemiyorlar” diye konuştu.

“Artık IMF ile işimiz yok, borç dilenen bir Türkiye yok”

Merkez bankasının döviz rezervinin 120 milyar dolar olduğunu ve amaçlarının 138 milyar doları geçmek olduğunu kaydeden Erdoğan, “NATO tatbikatında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şahsımı hedef noktasına yerleştirdiler. Artık hepimizde çok iyi biliyor ki şahıs, parti meselesi değil hedef Türkiye’dir, Türk milletidir. Biz her şeye hazırlıklıyız. Ekonomiden savunma sanayiye her alanda 15 yıl öncesiyle karşılaştırılamayacak bir Türkiye var. Yerli otomobili yapmaya hazırlanan bir Türkiye var. Artık IMF ile işimiz yok. Borç dilenen bir Türkiye yok. Belli uluslararası örgütlere ileri garnizonluk yapan bir Türkiye de yok. 80’lerin 90’ların Türkiye’si ile karşılaştıranlar büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını anlayacaklar. 1071’den beri vatanımız olan topraklarda başı dik özgür yaşamanın mücadelesini veriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51 barajı ile ilgili olarak da, “Barajları yıka yıka geldik, yıka yıka devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Salyazı Havalimanı müjdesi

Bayburt ve Gümüşhane’nin ortak kullanacağı Salyazı Havalimanı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının 2019 seçimi öncesi biteceğini belirterek, “Salyazı Havaalanı inşallah uzun yolları kısa edecek. Ve tabi baraj çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında inşallah bir sözüm daha vardı. Gelirken Gençlik ve Spor Bakanımıza da onun talimatını verdim. Gümüşhane ve Bayburt’a kapalı spor salonlarının süratle yapılması konusu. Şu anda biz Bayburt’taki kapalı spor salonunu yeterli bulmuyoruz. Bayburt’a yakışanını yapacağız. Gümüşhane’ninki de Gümüşhane’ye yakışmıyor. Ve bu salonlarımız da inşallah 3 ile 4 bin kişiyi rahatlıkla alabilecek” dedi.

“Bayburt bizi sevdi bizde Bayburt’u sevdik”

“Siyasette Bayburt, referandumda da cumhurbaşkanlığında da bir numara” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bayburt bizi sevdi bizde Bayburt’u sevdik. İnşallah 2019’da da Bayburt bu kararlılığı Allah’ın izniyle gösterecek ben buna inanıyorum. Gerek Maliye Bakanımız gerek milletvekilimiz ikide iki yaptınız. Bayburt’u modern bir konuma taşıyacağız. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hiçbir yeri boş bırakmayacağız. Bütün beldelere varıncaya köylere varıncaya kadar dolaşacak mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Sağ olasınız” diye konuştu.