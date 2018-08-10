Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Baksı Müzesi’ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt’tan başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’den helikopterle Bayburt’un Bayraktar köyünde bulunan Baksı Müzesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı olarak Baksı Müzesini gezerek müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve yetkililerden eserler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Baksı Müzesi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazı için Ulu Camii’ye gitti. Erdoğan, cuma namazının ardından 24 Haziran seçiminde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt kent merkezinde halka hitap edecek.