Olağan kongresini gerçekleştirdiği Bayburt’ta Kapalı Spor Salonu’nun önünde halka hitap ettiği sırada vatandaşların arasında gördüğü ve daha sonra yanına giderek elini öptüğü Kore Gazisi 93 yaşındaki Kemal Galacoş, Erdoğan’a teşekkür ederek selamlarını gönderdi.

Bayburt merkeze Bağlı Mutlu köyünde yaşayan Kalacoş Erdoğan’la arasında geçen diyaloğu anlattı.

Kalacoş şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı elimi öpünce çok sevindim. Ben miting alanından çıkıyordum o geldi. Konuşmasını yaptı indi yanıma geldi. Beni yukarıdan görmüş ailesiyle birlikte yanıma geldi. ‘görmek istiyorum seni’ dedi. Tek başımaydım elimi öptü, eşi de elimi öptü.”

Cumhurbaşkanının ailesinin de kendisini bağırlarına bastığını ifade eden Kalacoş, “Cumhur reisi iyi ki benim yanıma geldi. Beni gördü memleketin Cumhurbaşkanı. Ailesi de beni bağrına bastı. ‘sen gelmişsin buraya kadar biz sana rast geldik’ dedi ve elimi öptü.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlarını gönderen Kalacoş, “Buradan kendisine selam söylüyorum. Selamımı alsın. Allah canına sağlık versin onun. Bütün Türkiye’nin bir adamı geldi beni gördü. Çok duygulandım. Çok teşekkür ediyorum. Allah canına sağlık versin bütün günahları af olsun. Seviyorum Cumhurbaşkanını koskoca adam geldi beni gördü çok teşekkür ediyorum ona.” ifadelerini kullandı.

"Türk askerine kimse bir şey yapamıyordu"

Kore’de yaşadığı bir anısını da paylaşan Kalacoş şunları anlattı: “Ben nişancı onbaşısıydım. Diğer devletler Kuzey Kore karşı bir şey yapamıyorlardı. Büyük bir dağ vardı, Amerikan askerleri asansörle çıkıyorlardı. Onlar çıkınca onları hepsini kestiler. Ama biz çıktık hiç kimse yanaşamadı. Türk askeri oradaydı. Nereye gitsek Türk askerine kimse bir şey yapamıyordu.”