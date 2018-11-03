Cumhuriyet Caddesi'nde sona yaklaşıldı

etap yol ve kaldırım yapım çalışmalarının başlatıldığı Cumhuriyet Caddesi'nde finişerle asfalt uygulaması yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun bir çalışma trafiği içinde olduğu cadde de artık sona gelindi. Pmt serme çalışmalarının tamamlandığı Cumhuriyet Caddesinde asfalt uygulaması gerçekleştirildi.

Orta Refüj Çalışmaları Hızla Tamamlanıyor

Bordür, granit kaldırım ve parke yapımının devam ettiği cadde de bir yandan da orta refüj çalışmaları hızla sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında orta refüjü ağaçlandırırken ağaçların etraflarına beyaz dolomit taş uygulaması yaparak rulo çim çalışması gerçekleştirdi.

Kamelya Çalışması

Cadde üzerinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Parkının çehresini değiştiren ekipler rulo çim uygulaması öncesi zemin düzeleştirme işlemini tamamladı. Kamelya montajının da sürdüğü Cumhuriyet Caddesindeki çalışmalar tamamlandığında Bayburt göz kamaştıran bir caddeye daha sahip olacak.

Cumhuriyet Caddesi Şehrimize Yeni Bir Vizyon Kazandırdı

Cumhuriyet Caddesi'ndeki çalışmaları başından beri yakından takip eden Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “Orta refüjünden yüksek standartlı kaldırımlara ağaçlandırma çalışmalarından birinci kalite asfalt uygulamalarına birçok alanda yeniden imal ettiğimiz Cumhuriyet Caddesi şehrimize yeni bir vizyon ve estetik görüntü kazandırdı. Bütün projelerimizde olduğu gibi Cumhuriyet Caddesi çalışmalarından da son derece kaliteye ve estetiğe önem verdik. Vatandaşlarımızın da desteği ve dualarıyla bir hizmeti daha alnımızın akıyla tamamlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projelerimizin gerçekleşmesinde emeği geçen personelimize , güven ve desteklerini bizden esirgemeyen halkımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.