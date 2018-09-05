Cumhuriyet Caddesi’nin 2. etap çalışmaları başladı

etap yol ve kaldırım çalışmaları başladı.

Saat Kule Meydanıyla birlikte Pönserek Sokak’a kadar daha önce yapılan küp taş yolları, bazalt granit kaldırımları, ağaçlandırma, çiçeklendirme ve ışıklandırmalarıyla göz kamaştıran ve büyük beğeni toplayan Cumhuriyet Caddesi’nin kalan kısmının da değişimi için kazı çalışmaları başladı.

Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Bayburt Ortaokulu önünde başlattığı kazı çalışması, zabıta ekiplerinin kontrolünde bir yönde devam ederken diğer yönden de trafik seyredebiliyor.

Yerinde incelediği çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Bayburt Belediyesi Başkanı Mete Memiş, çalışmaların kontrollü bir şekilde devam etmesi ve birinci etap da olduğu gibi en güzel şekilde yapılması için çalışanlara talimat verdi.

Çalışmalar hakkında kısa bir açıklama yapan Başkan Memiş, şunları dile getirdi:

“Her hizmetin en güzeline layık olan Bayburt’umuzun alt yapı problemlerini çözdükten sonra yol ve kaldırım çalışmalarına başladık. Büyük ve modern şehirlerde gördüğümüz kalıcı asfalt ve kaldırım uygulamalarını şehrimizde gerçekleştirdik. İlk olarak kazılan yol ve kaldırımlar daha modern ve daha modern bir şekilde yeniden yaptık. En kaliteli malzemesi ve işçiliği ile imalatlarını gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında şehrimizin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi ve Saat Kule Meydanı’na daha da itina ve titizlik gösterdik.

Profesyonel ve titiz bir çalışmayla modern yol ve kaldırım uygulamalarını gerçekleştirirken estetik görüntüyü de ihmal etmedik. Şehir merkezindeki birçok cadde ve sokak yapılan kaldırım, nakış nakış işlenen küp taş uygulaması ve ışıklandırma çalışmalarıyla göz kamaştırırken vatandaşlarımızın da büyük beğenisini topladı. Bu çalışmalarımız kapsamında Saat Kule Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi’nde ilk etapta gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın takdir edilmesi ve şehrimize ayrı bir estetik görüntü kazandırması bizi de çok memnun etti.

Caddemizin kalan kısmında da aynı kaliteyi ve estetik değişimi oluşturmak amacıyla kazı çalışmalarına başladık. Kontrollü bir şekilde devam ettiğimiz kazı çalışmalarının ardından birinci etap da olduğu gibi yine kalıcı olması amacıyla bazalt granit kaldırım çalışması yapacağız. Işıklandırma göz kamaştıracak şekilde yine aynı olacak. Orta refüjler ağaçlandırılıp rengârenk çiçeklerle bezenecek. Yalnız yol çalışması birinci etapta olduğu gibi küp taş uygulaması ile değil asfalt olacak.”