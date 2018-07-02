Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri 24 Yaşında

sü düzenlenecek olan “Bayburt Dede Korkut 24. Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni” programı belli oldu.
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’in komite başkanlığını yaptığı şölen, 19-22 Temmuz’da gerçekleşecek.
19 Temmuz Perşembe günü Tarihi Taşhan’da açılacak olan “Dede Korkut Diyarına Göndermeler” isimli karma sergiyle start alacak şölen, Dede Korkut’un Masat köyünde olan türbesinin ziyareti, Dede Korkut Anıtı’na çelenk konulması ve kortej yürüyüşüyle devam edecek.
Bayburt Kız Meslek Lisesi bahçesinde yapılacak olan açılış törenin ardından Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan “Dede Korkut Sempozyumu”nda akademisyenler sunumlarını yapacak.
Konser ve havai fişek gösterilerinin de yer alacağı şölenlerde, Bayburt Halk Oyunları ekipleri başta olmak üzere ülkenin değişik yörelerinden ve yurt dışından gelecek olan halk oyunları ekipleri gösterilerini sergileyecek.
Dede Korkut şölenlerinin vazgeçilmesi olan cirit müsabakaları ile yöresel yemek ve el sanatları sergilerinin de yapılacağı şölenler kapsamında çeşitli ziyaretler yapılacak. Aşıklar şölenin de icra edileceği herfeneye geçtiğimiz yıl hizmete açılan Kaleardı Mahallesi Dede Paşa Şehir Parkı ev sahipliği edecek.
19 Temmuz Perşembe günü başlayıp 22 Temmuz Pazar günü Aydıntepe Yaylası’nda düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerle sona erecek olan Bayburt Dede Korkut 24. Uluslararası Kültür ve Şöleni’nin finali ise Celali Baba Şiir Gecesi’yle yurdun dört bir tarafından gelecek olan şairlerin katılımıyla Şair Zihni Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Birçok sosyal ve kültürel etkinliğinde yapılacağı şölenlerin programı ise şöyle:
19 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE
Saat 10.00 “Dede Korkut Diyarına Göndermeler” Karma Resim Sergisi Açılışı (Taşhan)
Saat 11.00 Masat Köyünde Dede Korkut Türbesini Ziyaret
Saat 13.00 Dede Korkut Anıtına Çelenk Konulması ve Kortejin Hareketi
Saat 13.30 Açılış Töreni (Bayburt Kız Meslek Lisesi Bahçesi )
Atatürk Anıtına Çelenk Konulması
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
Açılış Konuşmaları
İkramiyeli şölen balonlarının uçurtulması
Halk oyunları gösterilerin sunulması
Saat 16.00 Sempozyum “Dede Korkut”(Şair Zihni Kültür Merkezi)
Prof Dr. Tufan Gündüz
Prof.Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu
Prof.Dr. Öcal Oğuz
Prof.Dr. İlhan Genç
Prof.Dr. Mustafa Kaçalin
Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)
Halk oyunları gösterisi
Sanatçı
Kolpa
Buray
Havai fişek gösterileri
20 TEMMUZ 2018 CUMA
Saat 11.00 Yöresel yemekler ve El sanatları Sergisi (Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi)
Saat 14.00 Abdulvahhap Gazi Türbesi ve Beyböyrek Mezarını ziyaret
Saat 16.00 Cirit (Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)
Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)
Halk oyunları gösterisi
Sanatçı
Imera
21 TEMMUZ 2018 CUMARTESİ
Saat 14.00 Herfene (Bayburt Belediyesi Kaleardı Dede Paşa Parkı)
Halk oyunları gösterileri
Aşıklar Şöleni
Aşık Süphani
Aşık Kulnuri
Aşık Rahim Sağlam
Aşık Murat Piroğlu
Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)
- Halk oyunları gösterisi
- Sanatçılar
Azerin
İlyas Yalçıntaş
22 TEMMUZ 2018 PAZAR
Saat 11.00 Aydıntepe Yaylasına Çıkış
- Halk oyunları gösterileri
- Sanatçılar
Muhsin Bayburtlu
Tuğçenur
Sehlan Burak
Bünyamin Oraç
İbrahim Kurt
Saat 20.00 Celali Baba Şiir Gecesi (Şair Zihni Kültür Merkezi) (BAYDER Katkılarıyla)
Ahmet Akkoyun
Fırat Kızıltuğ
Hacı Gürhan
Hava Avcı Köseoğlu
Hışır Osman Nebioğlu
Kenan Yavuzarslan
Mehmet Dalkanat
Önder Eryılmaz
Prof.Dr. Memmed ismayıl
Sündüs arslan akça
Talat Ülker
Yusuf Malkoç