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02 Temmuz 2018 14:14

Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri 24 Yaşında

Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut adına bu yıl 24.

Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri 24 Yaşında

02 Temmuz 2018 14:14

sü düzenlenecek olan “Bayburt Dede Korkut 24. Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni” programı belli oldu.


Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’in komite başkanlığını yaptığı şölen, 19-22 Temmuz’da gerçekleşecek.


19 Temmuz Perşembe günü Tarihi Taşhan’da açılacak olan “Dede Korkut Diyarına Göndermeler” isimli karma sergiyle start alacak şölen, Dede Korkut’un Masat köyünde olan türbesinin ziyareti, Dede Korkut Anıtı’na çelenk konulması ve kortej yürüyüşüyle devam edecek.


Bayburt Kız Meslek Lisesi bahçesinde yapılacak olan açılış törenin ardından Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan “Dede Korkut Sempozyumu”nda akademisyenler sunumlarını yapacak.


Konser ve havai fişek gösterilerinin de yer alacağı şölenlerde, Bayburt Halk Oyunları ekipleri başta olmak üzere ülkenin değişik yörelerinden ve yurt dışından gelecek olan halk oyunları ekipleri gösterilerini sergileyecek.


Dede Korkut şölenlerinin vazgeçilmesi olan cirit müsabakaları ile yöresel yemek ve el sanatları sergilerinin de yapılacağı şölenler kapsamında çeşitli ziyaretler yapılacak. Aşıklar şölenin de icra edileceği herfeneye geçtiğimiz yıl hizmete açılan Kaleardı Mahallesi Dede Paşa Şehir Parkı ev sahipliği edecek.


19 Temmuz Perşembe günü başlayıp 22 Temmuz Pazar günü Aydıntepe Yaylası’nda düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerle sona erecek olan Bayburt Dede Korkut 24. Uluslararası Kültür ve Şöleni’nin finali ise Celali Baba Şiir Gecesi’yle yurdun dört bir tarafından gelecek olan şairlerin katılımıyla Şair Zihni Kültür Merkezi’nde yapılacak.


Birçok sosyal ve kültürel etkinliğinde yapılacağı şölenlerin programı ise şöyle:


19 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE


Saat 10.00 “Dede Korkut Diyarına Göndermeler” Karma Resim Sergisi Açılışı (Taşhan)


Saat 11.00 Masat Köyünde Dede Korkut Türbesini Ziyaret


Saat 13.00 Dede Korkut Anıtına Çelenk Konulması ve Kortejin Hareketi


Saat 13.30 Açılış Töreni (Bayburt Kız Meslek Lisesi Bahçesi )


Atatürk Anıtına Çelenk Konulması


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması


Açılış Konuşmaları


İkramiyeli şölen balonlarının uçurtulması


Halk oyunları gösterilerin sunulması


Saat 16.00 Sempozyum “Dede Korkut”(Şair Zihni Kültür Merkezi)


Prof Dr. Tufan Gündüz


Prof.Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu


Prof.Dr. Öcal Oğuz


Prof.Dr. İlhan Genç


Prof.Dr. Mustafa Kaçalin


Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)


Halk oyunları gösterisi


Sanatçı


Kolpa


Buray


Havai fişek gösterileri


20 TEMMUZ 2018 CUMA


Saat 11.00 Yöresel yemekler ve El sanatları Sergisi (Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi)


Saat 14.00 Abdulvahhap Gazi Türbesi ve Beyböyrek Mezarını ziyaret


Saat 16.00 Cirit (Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)


Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)


Halk oyunları gösterisi


Sanatçı


Imera


21 TEMMUZ 2018 CUMARTESİ


Saat 14.00 Herfene (Bayburt Belediyesi Kaleardı Dede Paşa Parkı)


Halk oyunları gösterileri


Aşıklar Şöleni


Aşık Süphani


Aşık Kulnuri


Aşık Rahim Sağlam


Aşık Murat Piroğlu


Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)


- Halk oyunları gösterisi


- Sanatçılar


Azerin


İlyas Yalçıntaş


22 TEMMUZ 2018 PAZAR


Saat 11.00 Aydıntepe Yaylasına Çıkış


- Halk oyunları gösterileri


- Sanatçılar


Muhsin Bayburtlu


Tuğçenur


Sehlan Burak


Bünyamin Oraç


İbrahim Kurt


Saat 20.00 Celali Baba Şiir Gecesi (Şair Zihni Kültür Merkezi) (BAYDER Katkılarıyla)


Ahmet Akkoyun


Fırat Kızıltuğ


Hacı Gürhan


Hava Avcı Köseoğlu


Hışır Osman Nebioğlu


Kenan Yavuzarslan


Mehmet Dalkanat


Önder Eryılmaz


Prof.Dr. Memmed ismayıl


Sündüs arslan akça


Talat Ülker


Yusuf Malkoç




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