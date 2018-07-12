Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri 24 yaşında

sü düzenlenecek olan “Bayburt Dede Korkut 24. Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni” programı belli oldu.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’in komite başkanlığını yaptığı şölen, 19-22 Temmuz’da gerçekleşecek.

19 Temmuz Perşembe günü Tarihi Taşhan’da açılacak olan “Dede Korkut Diyarına Göndermeler” isimli karma sergiyle start alacak şölen, Dede Korkut’un Masat köyünde olan türbesinin ziyareti, Dede Korkut Anıtı’na çelenk konulması ve kortej yürüyüşüyle devam edecek.

Bayburt Kız Meslek Lisesi bahçesinde yapılacak olan açılış törenin ardından Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan “Dede Korkut Sempozyumu”nda akademisyenler sunumlarını yapacak.

Konser ve havai fişek gösterilerinin de yer alacağı şölenlerde, Bayburt Halk Oyunları ekipleri başta olmak üzere ülkenin değişik yörelerinden ve yurt dışından gelecek olan halk oyunları ekipleri gösterilerini sergileyecek.

Dede Korkut şölenlerinin vazgeçilmesi olan cirit müsabakaları ile yöresel yemek ve el sanatları sergilerinin de yapılacağı şölenler kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunulacak. Aşıklar şöleniyle birlikte icra edilecek olan herfeneye geçtiğimiz yıl hizmete açılan Kaleardı Mahallesi Dede Paşa Şehir Parkı ev sahipliği yapacak.

19 Temmuz Perşembe günü başlayıp 22 Temmuz Pazar günü Aydıntepe Yaylası’nda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle sona erecek olan Bayburt Dede Korkut 24. Uluslararası Kültür ve Şöleni’nin finali ise Celali Baba Şiir Gecesi’yle yurdun dört bir tarafından gelecek şairlerin katılımıyla Şair Zihni Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Birçok sosyal ve kültürel etkinliğinde yapılacağı şölenlerin programı ise şöyle:

19 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE

Saat 10.00 “Dede Korkut Diyarına Göndermeler” Karma Resim Sergisi Açılışı (Taşhan)

Saat 11.00 Masat Köyünde Dede Korkut Türbesini Ziyaret

Saat 13.00 Dede Korkut Anıtına Çelenk Konulması ve Kortejin Hareketi

Saat 13.30 Açılış Töreni (Bayburt Kız Meslek Lisesi Bahçesi )

- Atatürk Anıtına Çelenk Konulması

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

- Açılış Konuşmaları

- İkramiyeli şölen balonlarının uçurtulması

- Halk oyunları gösterilerin sunulması

Saat 16.00 Sempozyum “Dede Korkut”(Şair Zihni Kültür Merkezi)

Prof Dr. Tufan GÜNDÜZ

Prof.Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU

Prof.Dr. Öcal OĞUZ

Prof.Dr. İlhan GENÇ

Prof.Dr. Mustafa KAÇALİN

Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)

- Halk oyunları gösterisi

- Sanatçı

*Kolpa

*Buray

- Havai fişek gösterileri

20 TEMMUZ 2018 CUMA

Saat 11.00 Yöresel yemekler ve El sanatları Sergisi (Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi)

Saat 14.00 Abdulvahhap Gazi Türbesi ve Beyböyrek Mezarını ziyaret

Saat 16.00 Cirit (Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)

Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)

- Halk oyunları gösterisi

- Sanatçı

* Imera

21 TEMMUZ 2018 CUMARTESİ

Saat 14.00 Herfene (Bayburt Belediyesi Kaleardı Dede Paşa Parkı)

* Halk oyunları gösterileri

* Aşıklar Şöleni

* Aşık Süphani

* Aşık Kulnuri

* Aşık Rahim Sağlam

* Aşık Murat Piroğlu

Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)

- Halk oyunları gösterisi

- Sanatçılar

*Azerin

*İlyas YALÇINTAŞ

22 TEMMUZ 2018 PAZAR

Saat 11.00 Aydıntepe Yaylasına Çıkış

- Halk oyunları gösterileri

- Sanatçılar

* Muhsin BAYBURTLU

* Tuğçenur

* Sehlan BURAK

* Bünyamin ORAÇ

* İbrahim KURT

Saat 20.00 Celali Baba Şiir Gecesi (Şair Zihni Kültür Merkezi) (BAYDER Katkılarıyla)

Ahmet AKKOYUN

Fırat KIZILTUĞ

Hacı GÜRHAN

Hava AVCI KÖSEOĞLU

Hışır Osman NEBİOĞLU

Kenan YAVUZARSLAN

Mehmet DALKANAT

Önder ERYILMAZ

Prof.Dr. Memmed İSMAYIL

Sündüs Arslan AKÇA

Talat ÜLKER

Yusuf MALKOÇ