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12 Temmuz 2018 11:20

Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri 24 yaşında

Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut adına bu yıl 24.

Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri 24 yaşında

12 Temmuz 2018 11:20

sü düzenlenecek olan “Bayburt Dede Korkut 24. Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni” programı belli oldu.


Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’in komite başkanlığını yaptığı şölen, 19-22 Temmuz’da gerçekleşecek.


19 Temmuz Perşembe günü Tarihi Taşhan’da açılacak olan “Dede Korkut Diyarına Göndermeler” isimli karma sergiyle start alacak şölen, Dede Korkut’un Masat köyünde olan türbesinin ziyareti, Dede Korkut Anıtı’na çelenk konulması ve kortej yürüyüşüyle devam edecek.


Bayburt Kız Meslek Lisesi bahçesinde yapılacak olan açılış törenin ardından Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan “Dede Korkut Sempozyumu”nda akademisyenler sunumlarını yapacak.


Konser ve havai fişek gösterilerinin de yer alacağı şölenlerde, Bayburt Halk Oyunları ekipleri başta olmak üzere ülkenin değişik yörelerinden ve yurt dışından gelecek olan halk oyunları ekipleri gösterilerini sergileyecek.


Dede Korkut şölenlerinin vazgeçilmesi olan cirit müsabakaları ile yöresel yemek ve el sanatları sergilerinin de yapılacağı şölenler kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunulacak. Aşıklar şöleniyle birlikte icra edilecek olan herfeneye geçtiğimiz yıl hizmete açılan Kaleardı Mahallesi Dede Paşa Şehir Parkı ev sahipliği yapacak.


19 Temmuz Perşembe günü başlayıp 22 Temmuz Pazar günü Aydıntepe Yaylası’nda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle sona erecek olan Bayburt Dede Korkut 24. Uluslararası Kültür ve Şöleni’nin finali ise Celali Baba Şiir Gecesi’yle yurdun dört bir tarafından gelecek şairlerin katılımıyla Şair Zihni Kültür Merkezi’nde yapılacak.


Birçok sosyal ve kültürel etkinliğinde yapılacağı şölenlerin programı ise şöyle:


19 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE


Saat 10.00 “Dede Korkut Diyarına Göndermeler” Karma Resim Sergisi Açılışı (Taşhan)


Saat 11.00 Masat Köyünde Dede Korkut Türbesini Ziyaret


Saat 13.00 Dede Korkut Anıtına Çelenk Konulması ve Kortejin Hareketi


Saat 13.30 Açılış Töreni (Bayburt Kız Meslek Lisesi Bahçesi )


- Atatürk Anıtına Çelenk Konulması


- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması


- Açılış Konuşmaları


- İkramiyeli şölen balonlarının uçurtulması


- Halk oyunları gösterilerin sunulması


Saat 16.00 Sempozyum “Dede Korkut”(Şair Zihni Kültür Merkezi)


Prof Dr. Tufan GÜNDÜZ


Prof.Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU


Prof.Dr. Öcal OĞUZ


Prof.Dr. İlhan GENÇ


Prof.Dr. Mustafa KAÇALİN


Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)


- Halk oyunları gösterisi


- Sanatçı


*Kolpa


*Buray


- Havai fişek gösterileri


20 TEMMUZ 2018 CUMA


Saat 11.00 Yöresel yemekler ve El sanatları Sergisi (Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi)


Saat 14.00 Abdulvahhap Gazi Türbesi ve Beyböyrek Mezarını ziyaret


Saat 16.00 Cirit (Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)


Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)


- Halk oyunları gösterisi


- Sanatçı


* Imera


21 TEMMUZ 2018 CUMARTESİ


Saat 14.00 Herfene (Bayburt Belediyesi Kaleardı Dede Paşa Parkı)


* Halk oyunları gösterileri


* Aşıklar Şöleni


* Aşık Süphani


* Aşık Kulnuri


* Aşık Rahim Sağlam


* Aşık Murat Piroğlu


Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Şair Zihni Kent Ormanı Amfi Tiyatro)


- Halk oyunları gösterisi


- Sanatçılar


*Azerin


*İlyas YALÇINTAŞ


22 TEMMUZ 2018 PAZAR


Saat 11.00 Aydıntepe Yaylasına Çıkış


- Halk oyunları gösterileri


- Sanatçılar


* Muhsin BAYBURTLU


* Tuğçenur


* Sehlan BURAK


* Bünyamin ORAÇ


* İbrahim KURT


Saat 20.00 Celali Baba Şiir Gecesi (Şair Zihni Kültür Merkezi) (BAYDER Katkılarıyla)


Ahmet AKKOYUN


Fırat KIZILTUĞ


Hacı GÜRHAN


Hava AVCI KÖSEOĞLU


Hışır Osman NEBİOĞLU


Kenan YAVUZARSLAN


Mehmet DALKANAT


Önder ERYILMAZ


Prof.Dr. Memmed İSMAYIL


Sündüs Arslan AKÇA


Talat ÜLKER


Yusuf MALKOÇ




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