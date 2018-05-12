’Dede Korkut Ödülleri’ sahiplerini buldu

Yıl Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası’nın son günü, bilim, kültür ve müzik etkinliklerine sahne oldu. Gün içinde, Mühendislik Dekanları Konseyi toplantıları, Geleneksel Dede Korkut Ödülleri Töreni ve Konser düzenlendi.

Bayburt Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı 35. Mühendislik Dekanları Konseyi toplantılarının ilk günü için bir araya gelen Dekanlar, Konseyin faaliyetleri ve mühendislik eğitiminde yeni eğilimleri içeren sunumlar yaptı. Toplantının açış oturumuna, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Töman ile birlikte Konsey temsilcisi Dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konsey toplantılarının ardından 2. Ve 3. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri takdim törenine geçildi. 15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonu’nda gerçekleşen törende, beş kategoride ödül verildi. 2. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri Bilim kategorisinde Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Bilge Adam kategorisinde Rasim Özdenöner, Sanat kategorisinde Prof. Dr. Uğur Derman, Edebiyat kategorisinde Cihan Aktaş ve Türk İslam Coğrafyasına Hizmet kategorisinde Yunus Emre Enstitüsü ödüle layık görüldü. 3. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri töreninde ise, Bilim kategorisinde Prof. Dr. Ş. Teoman Durali, Bilge Adam kategorisinde Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Sanat kategorisinde Fırat Kızıltuğ, Edebiyat kategorisinde Cihan Aktaş ve Türk İslam Coğrafyasına Hizmet kategorisinde AFAD’a ödül takdim edildi. Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Emniyet Müdürü Sezayi Er, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Günün son etkinliğinde ise, Konukevi önünde Serkan Aydın ve Buğrahan Denizoğlu konser verdi. Konser boyunca çalan şarkılar eşliğinde eğlenen öğrenciler, bazı parçalara hep bir ağızdan eşlik etti.

10. yıl etkinlikleri, Konukevinde düzenlenen yemek organizasyonu ile sona erdi.