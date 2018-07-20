Dede Korkut’un Türk Dünyası’ndaki yeri sempozyumda konuşuldu

sü düzenlenen Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Dede Korkut konulu sempozyum düzenlendi.

1994’ten Bugüne

Şair Zihni Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyumda konuşan Belediye Başkanı Mete Memiş 1994’ten bugüne kadar şölenlerin, kültür faaliyetlerinin hazırlanmasında, icra edilmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek“ Dede Korkut Şenliklerinin sadece bir müzik ve eğlence festivali olması çok üzüldüğümüz durumlardan biridir. Belki Dede Korkut’ta müzikte eğlencede olmalı ama bu şölenlerin ana muhtevasını kültür ve edebiyat oluşturmalıdır. Bayburt olarak bizim çok önemli bir değerimiz olan, Bayburt ile birlikte bütün Türk dünyasının ortak değeri olan Dede Korkut’u bugün çok kıymetli hocalarımızla tanıyıp bunu gelecek nesillere aktarabilirsek mutlu oluruz.“diye konuştu.

Şehrin İnsanı İhmal Edilmemeli

Şehirlerin kalkınmasında ve gelişmesinde modern olmanın bir şekliyle önemli olduğunu söyleyen Başkan Memiş “Şehirlerin mimari olarak güzelleştirilmeleri, şehirlerin modern kent hüviyetine büründürülmeleri önemli ama eğer siz bir şehrin insanını ihmal ediyorsanız, bir şehirdeki edebiyat ve kültüre ait değerleri yok sayıyorsanız yada yeterince anlatıp geleceğe taşıyıp bugünle buluşturamıyorsak maalesef şehirlerimizin geleceği yok olacaktır. Maziyle bağı kopmuş olanların hayatlarını idame ettirebilmeleri çokta görünmemektedir.“ İfadelerini kullandı.

Modern Çağda Mahalle Kültürü Kaybedildi

Modern çağda önce mahallelerin kaybedildiğini belirten Memiş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çocukluğumuz mahalle odalarında büyüklerimizin bize anlattıkları hikâyelerle, masallarla, belki o gün çok iyi anlamadığımız ama bugün çok iyi idrak edebildiğimiz bizim edebiyatımıza, tarihimize, dinimize, kültürümüze, milli ve manevi değerlerimize ait birçok değerin öğrenildiği yerlerdi. Mahalleleri kaybedince bir şekilde irfanımızı kaybettik. Mahalleleri kaybedince şehirleri kaybettik. Şehirleri kaybetmek kimliksiz olmaktır. Ben bu anlamda Dede Korkut’un bütün Türk dünyasında doğru ve anlamlı bir şekilde tanıtılmasını ve gelecek nesillere anlatılmasının bu çalışmaların belki de şehrimizin geleceği açısından en önemli fonksiyonu üstleneceğini düşünüyorum. Dede Korkut hikâyelerinde biz kendimizi bulduk. Ailelerimizi bulduk, annemizi bulduk, evladımızı bulduk, eşimizi bulduk. “

TOBB Başkanına Teşekkür

Bu anlamda Dede Korkut’un orijinalinden güzel Türkçemize kazandırılmasında, Türk edebiyatımıza, Türk kültür hayatımıza yeniden sunulmasında çok büyük emeği olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na çok çok teşekkür ediyorum.

3 Profesör Dede Korkut’u Anlattı

Konuşmaların ardından sempozyuma geçildi. Türk Dil Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin’in oturum başkanlığını yaptığı sempozyumda Prof. Dr. Fuzuli Gozalov ve Prof.Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu gerçekleştirdikleri sunumlarla Dede Korkut’un Türk Dünyasındaki yeri ve Türk Edebiyatındaki önemini dinleyenlerin bilgisine sundular.

Program Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu’nun katılımcılara günün anısına plaket takdim etmeleri ile sona erdi.

Sempozyuma Vali Pehlivan ve Başkan Memiş’in yanı sıra Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan, stk temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.