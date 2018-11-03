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Demirözü barajı etrafında ağaç dikim seferberliği

Demirözü Barajı çevresine yüz bin çam ağacı dikimi gerçekleştirildi.


PTT hatıra Ormanı Kapsamında Demirözü Barajı çevresine yüz bin çam ağacının dikilme törenine Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen'in yanı sıra PTT Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut ve kurum müdürleri katıldı.


Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen; "PTT Çalışanları ve Öğrenci kardeşlerimizin katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade edip İimize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi


Program daha sonra Bayburt yöresine folklor gösteriminin ardından sona erdi.

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