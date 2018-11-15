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Demirözü beyaza büründü

Bayburt’un Demirözü İlçesi’nde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Bayburt'un Demirözü İlçesi'nde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.


Gece hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düştüğü ilçede sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.


Belediye ekiplerinin herhangi yoğun kardan dolayı kapanma olasılığına karşı hazır olduğunu vurgulayan Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen; “İlçemiz merkezi de dahil köylerimizle beraber kapalı yollarımız bulunmamaktadır. Olduğunda da ekiplerimiz buna müdahale edecek konumadır" dedi.

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