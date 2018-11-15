Demirözü beyaza büründü

Bayburt'un Demirözü İlçesi'nde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Gece hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düştüğü ilçede sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Belediye ekiplerinin herhangi yoğun kardan dolayı kapanma olasılığına karşı hazır olduğunu vurgulayan Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen; “İlçemiz merkezi de dahil köylerimizle beraber kapalı yollarımız bulunmamaktadır. Olduğunda da ekiplerimiz buna müdahale edecek konumadır" dedi.