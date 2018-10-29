Demirözü ilçesinde 95.yıl coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bayburt'un Demirözü ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Demirözü Kaymakamlığında tebriklerin sunumuyla başlanan törende Kaymakam Ömer Çoşkun günün anlam ve önemini belirten konuşmasında; "Bilindiği gibi, Büyük Atatürk ün önderliğinde tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Ve bu zafer, Cumhuriyet'le taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi olarak gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet rejimi; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 95. Kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.

Kapalı Spor Salonunda yapılan kutlama programında ise Bayburt yöresine ait Folklor gösterimi ve günün anlam belirten şiirlerin öğrenciler tarafından okunmasının ardından sona erdi.