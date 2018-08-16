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16 Ağustos 2018 10:57

Demirözü ilçesine modern mezbahane

Demirözü ilçesindeki belediyeye ait mezbahane Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yeniden tasarlanıp, çağın gereklerine uygun makinelerle donatılarak hizmete sunuldu.

Demirözü ilçesine modern mezbahane

16 Ağustos 2018 10:57


Demirözü İlçesine modern bir mezbahane kazandırdıklarını ifade eden Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen:"Mezbahanemiz en son sistemle yapılarak hizmete başlamıştır. Hemşehrilerimiz kurbanlarını Tarım Bakanlığı ruhsatlı en son teknoloji ile donatılan, hijyenik ve soğuk hava depolu bu mezbahanede rahatlıkla kestirme imkanı sağladık. Bu tesisimizin Demirözü ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diler, hemşehrilerimin de yaklaşan Kurban Bayramlarını kutlar, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim" dedi




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