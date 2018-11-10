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Demirözü ilçesine yeni spor salonu

Hayırsever İşadamı Muhammet Ali Denizoğlu tarafından yaptırılan Demirözü’nde yaptırılan ilçenin ilk geniş kapsamlı spor salonu hizmete girdi.

Hayırsever İşadamı Muhammet Ali Denizoğlu tarafından yaptırılan Demirözü'nde yaptırılan ilçenin ilk geniş kapsamlı spor salonu hizmete girdi.


Demirözü İlçesine hayırlı olması temennisinde bulunan Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen; "Değişen ve gelişen ilçemizde yeni aktivite alanları hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam etmekteyiz. Hemşehrimiz Muhammet Ali Denizoğlu tarafından İlçemiz Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde açılan Kardeşler Spor Salonu savunma sanatları, yakın koruma, bay-bayan özel spor dersleri gibi etkinlikleriyle hizmete açılmıştır. Hemşehrimiz Muhammet Ali Denizoğlu na böyle güzel tesisi kazandırdığı için teşekkür ediyor tekrar ilçemize hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

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