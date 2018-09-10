Demirözü'nde Hanımlar Konağının ilki tamamlandı

Bayburt'un Demirözü İlçesinde Belediye tarafından iki mahallede yaptırılan Hanımlar Konağının ilki hizmete girdi.

Demirözü İlçesindeki kadınların talebi üzerine başlattıkları Hanımlar Konağı Projesini ilki tamamlandı.

Hanımlar konağında kadınlar düğün, cenaze, kermes ve sohbet amacıyla bir araya gelecekler.

İlkini tamamlayıp hizmete sundukları için mutlu olduklarını ifade eden Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, " Hanımlar Konağının ilkini tamamladık ikincisinin de yapımına başladık. Bayburt ve yöresi için ilk olan bu Hanımlar Konağı Projesinde hanımlarımız sosyal olarak daha aktif olacaklardır. Bu konaklar; düğün, cenaze, kermes ve sohbet ve kadınların günleri için çok amaçlı kullanılacaktır. İçinde Abdesthane Mutfak ve Mescit bulunmaktadır. Bu konaklarımız ilçemizin diğer mahallelerinde de yapıp hizmete sunacağız. İlçemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.