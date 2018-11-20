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Demirözü'nde Uyuşturucu ile Mücadele toplantısı

Uyuşturucu ile Mücadele toplantısı Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun başkanlığında yapıldı.


İçişleri Bakanlığı'nın Koordinesinde 81 il, 922 ilçede eş zamanlı düzenlenen Uyuşturucu ile Mücadele toplantısı, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun Başkanlığında Kaymakamlık Konferans Salonunda düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun'un yanı sıra ilgili kurum amirleri katıldı.


Uyuşturucu ile mücadele konusunda kurum amirlerinin bilgilendirmesi, konuyla ilgili konuşmaların yapılması ve yapılacak olan çalışmaların değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.

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