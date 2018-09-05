Diriliş’te hedef 100 bin ziyaretçi

İlçeye gelen misafirlerin eşsiz doğa ile iç içe bir ortamda gönül rahatlığıyla kalabilecekleri mekanları hizmete sunduklarını ifade eden Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, " Belediyemiz tarafından yaptırdığımız Diriliş ve Reis Bey Yat ve Dinlenme Tesislerimize ziyaretçi sayımızı 100 bin olarak belirledik. Şuana kadar tesislerimize; gemiye binen kişi sayısı :1052, Park alanındaki araç sayısı :568, Alana gelen misafir sayısı yaklaşık 3500 kişi olarak belirledik.

Bu sayının her geçen gün artması bizleri hem mutlu ediyor hem de sevindiriyor. Ve aynı zamanda böyle olunması bizleri yeni tesisler yapmamız içinde teşfik etmektedir. Diriliş ve Reis Bey Yat ve Dinlenme Tesislerini tercih eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.