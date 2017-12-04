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04 Aralık 2017 16:52

Engelli vatandaşlara aile sürprizi

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bayburt Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 3 engelli vatandaşa, uzun süredir görmedikleri ve kilometrelerce uzaklıktaki ailelerinin getirilmesiyle yapılan sürpriz duygu dolu anlar yaşattı.

Engelli vatandaşlara aile sürprizi

04 Aralık 2017 16:52


Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce 3 Aralık Dünya engelliler günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.


Bayburt Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Belediye Başkan Yardımcısı Nesumüttin Selçuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, kurum amirleri, merkez personeli, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.


Buradaki programda konuşan Vali Pehlivan, son 15 yılda engelli vatandaşlar için önemli adımlar atıldığını söyledi.


Vali Pehlivan şunları kaydetti:


“Bugün vesilesiyle engelli kardeşlerimiz için neler yaptık, neler yapamadık, bundan sonraki süreçlerde neler yapmamız gerekir konusunu bir kere daha hep birlikte gözden geçiriyoruz. Ve şunu görüyoruz, devletimiz, hükümetimiz özellikle son 15 yılda engelli kardeşlerimiz için, genel olarak dezavantajlı kardeşlerimiz için çok önemli adımlar attı ve atmaya da devam ediyor.”


Vali Pehlivan’ın konuşmasının ardından merkezde kalan engelli vatandaşlar sahneye çıkarak şiir okuyup Türkü söyledi.


Daha sonra merkezde görevli hemşire Elif Söğüt, özel günde özel insanlara bir sürpriz hazırlamak istediğini belirterek engelli vatandaşlardan Nimet Semiz, Aynur Saban, Zühre Karakullukçuoğlu’nu sahneye davet etti. Sahneye çıktıktan sonra uzun süredir görmedikleri ve İstanbul, Adapazarı, Sakarya illerinden gelen Anne, kızı ve kız kardeşlerini gören merkez sakinleri büyük sevinç yaşadı. Engelli vatandaşların duygularına ortak olan davetliler de göz yaşlarına hakim olamadı.


Program kura çekimiyle verilen hediyelerin ardından son buldu.




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