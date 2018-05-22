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22 Mayıs 2018 11:04

Erasmus değişim programı öğrencileri Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti

Erasmus Öğrenci Değişim Programı öğrencileri Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Erasmus değişim programı öğrencileri Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti

22 Mayıs 2018 11:04


Slovakya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ile Azerbaycan’dan bir grup öğrenci kentleşme konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik AB Projesi kapsamında Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.


Vali Pehlivan, ziyaret öncesi Proje Koordinatörü Osman Çetiner ile öğrenci liderlerinden makamında bilgiler aldı. AB üyesi 4 ülke ve Azerbaycan’dan toplam 36 öğrencinin katıldığı ziyarette Vali Pehlivan öğrencilerin, Bayburt’un tarihi, sahip olduğu değerleri, kentleşme, ilimizdeki eğitim ve iş imkanları, sosyal ve kültürel yaşama yönelik sorularını cevaplayarak ilimizin gelişim süreci hakkında bilgiler verdi.


Vali Pehlivan ziyaretin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.


Ziyarette Vali Yardımcısı Mutlu Almalı da yer aldı.




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