Erdoğan: “Her şey daha iyi Demirözü için”

Yörenin bir insanı olmasından dolayı arada mesafe olmaksızın her zaman Demirözülü hemşehrilerinin hizmetlerine devam ettiklerini vurgulayan Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, “Geldiğim günden itibaren ilk günkü şevk ve heyecanla hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Bugüne kadar ilçemize bağlı 26 köyümüze ziyaret edip buralarda yaşayan hemşehrilerimizin sorunlarını yakından dinleme olanağı bulup çözüme kavuşturduk. İlçemize bağlı tüm köylerimizin yolları beton parke yaptık ve beton parke olmayan tek bir köyümüz de bulunmamaktadır. Asfaltları bozulan köy yollarımızın yama çalışması eksik kalan parke çalışması bazı köylerimizin kanalizasyonların yenilenmesi çalışmalarımız da aralıksız devam etmektedir" dedi

Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan ilçedeki sosyal faaliyetler hakkında ise şunları kaydetti; “İlçemizde bin 200 yüksek öğretim öğrencisi bulunmaktadır. Kış aylarında İlçemizde bulunan Yüksekokul öğrencilerine ve diğer öğrencilere Üniversite gezileri, çevre gezileri ve Uçurtma Şenliği gibi faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Ayrıca dar gelirli öğrencilere SYDV aracılığı ile destek sağlamaktayız. Bunları dışında Kaymakamlığımız Tarım ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz işbirliğinde sürü eğitimi ve yine SODES projesi ile 20 kişiye Bakır İşlemeciliği kursları açtık ve bu alanlarda faaliyetlerimiz devam etmektedir” diye konuştu.