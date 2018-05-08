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08 Mayıs 2018 17:46

Farklı Kültürler 3. Uluslararası Öğrenci Festivali’nde buluştu

Bayburt Üniversitesi’nin 10.

Farklı Kültürler 3. Uluslararası Öğrenci Festivali’nde buluştu

08 Mayıs 2018 17:46

yıl etkinlikleri kapsamında düzenlediği 3. Uluslararası Öğrenci Festivali, çok sayıda ülkeden öğrencilerin kültürlerini sergiledikleri bir şölene dönüştü.


Azerbaycan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Burundi, Moritanya ve Afganistan uyruklu öğrenciler, kültürlerini yansıtan halk oyunlarını, şiirlerini, şarkılarını ve danslarını izleyicilerle paylaştı. Keyifli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde yabancı öğrencilerin harman dalı oynaması büyük alkış aldı. Etkinlik sonunda öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.


Festivale Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof. Dr. Süleyman Çiğdem’in yanı sıra akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler katıldı.




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