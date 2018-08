Fransız koyunuyla et verimini 3’e katlıyacak

Ana vatanı Fransa’nın Saone Et Lorie bölgesi olan, et verimi yüksek "İle de France” koyunu, Bayburt merkeze bağlı Bayırtepe köyünde yetiştirilmeye başlandı.

Yavruları bile 8 haftada 40 kilograma çıkabilen iri yapılı bu ırkın, yetişkin erkekleri 110-160, dişileri ise 80-100 kilogram ağırlığa ulaşıyor.

Bayırtepe köyünde çiftliği bulunan besici Recep Ali Yaya, kısa bir araştırma yaptıktan sonra ana vatanı Fransa’nın Saone Et Loire bölgesi olan koyunun yetiştiriciliğini yapmaya karar verdiğini ve Bayburt’a bu ırkı kazandırmak istediğini söyledi.

Bu ırkın veriminin yüksek olduğuna dikkati çeken Yaya, bir ay önce getirdiği 500 koyunun kısa sürede çoğaldığını ve 150 kuzu verdiğini belirtti.

Et ırkı, soğuğa dayanıklı

Koyunların özelliklerinden de bahseden Yaya, "Bu koyunlar bir yaşına geldiğinde 100-150 kiloya kadar ulaşabiliyor. Etinin lezzetli ve az yağlı olmasından dolayı da tercih edilen bir ırk. Aynı zamanda soğuğa dayanıklı bir ırk. Malum bizim Bayburt’ta kışın havalar yeterince soğuk olduğu için kış aylarında hiçbir sıkıntı yaratmayacak bir hayvan türü” dedi.

Koyunları tamamen kendi imkanlarıyla aldığını ve Bayburt’a getirdiğini de sözlerine ekleyen Yaya, “Bu ırk Bayburt’ta ve Türkiye genelinde olmadığı için bunu memleketimize kazandırmak istiyorum. İnşallah bu ırk buralarda yayılır. Bütün çiftçilerimizin hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın bu ırktan 40-50 tane bulundurmasını istiyorum. Buyursun gelsinler burada bu işin ticaretini yapıyorum. Herkese kapımız açık” ifadelerini kullandı.

Çok hızlı kilo alıyorlar

Türkiye’nin et açığını kapatmak için bu ırkın önemli bir şans olduğunu dile getiren Yaya, “Bu ırktan 50 ila 160 kilo arasında bir et alımı söz konusu. Burada gördüğünüz kuzular henüz bir haftalık gün geçtikçe kilo alıyorlar. Bunların erkekleri daha çok ve daha hızlı kilo alıyorlar. Yani bir erkek 150- 160 kiloya kadar varabiliyor. Buda et açığını kapma şansımız var anlamına geliyor” diye konuştu.

Bu ırkı öneriyoruz

Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe de bu koyunların çok çabuk büyüyen, et koyunu olarak bilindiğini söyledi.

Yıldırımtepe, bu ırkla ilgili araştırma yaptığını ve Bayburt’un hava koşullarına uygun olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Yerli koyunlarımızdan ortalama 50 kilogram et elde edilirken bu koyunlardan 2-3 katı fazla et elde ediliyor. Besicilik yapmayı düşünen vatandaşlarımıza bu cins koyunların yetiştiriciliğini yapmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.