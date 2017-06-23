Gazeteciler Cemiyetinden Rektör Coşkun’a ziyaret

Dr. Selçuk Coşkun’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri öncelikle Bayburt Üniversitesine yeniden Rektör olarak atanan Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a görevinin devamlılığının hayırlı olması temennisinde bulundular.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ettikten sonra Bayburt Gazeteciler Cemiyetinin yeni yönetimine, hayırlı olsun diyerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Misafirlerine üniversitenin bu yılki durumundan bahseden Rektör Coşkun Bayburt Üniversitesinde bu yıl 21 yeni bölüm açılacağını ve bu sayede öğrenci sayısının 12 bin 500’e kadar çıkmasını beklediklerini söyledi. Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili müracaatlarının olduğunu da ifade eden Rektör Coşkun, bu fakültenin açılmasına zemin hazırlamak için sağlık bilimleri fakültesini ve bölümlerini bu sene aktif hale getirdiklerini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde YÖK onayı alarak açılan Sanat ve Tasarım Fakültesinin alt yapısının, akademik personel alımının ve diğer hususlarının en erken bir yıl içinde tamamlanabileceğini bu yüzden de fakülteyi bir yıl sonra faaliyete geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Aydıntepe ve Demirözündeki MYO’lara da değinen Rektör Coşkun, yüksekokullara bu sene iki yeni bölüm daha açılacağını böylece buralardaki kapasitenin 200 ile 250 öğrenciye ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi. Hedeflerinin ilçelerdeki yüksekokullarda okuyan öğrenci sayısını 500’e çıkarmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Ziyarete, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ve Yönetim Kurulu üyeleri Murat Okutmuş, Cengizhan Okutmuş, Burhanettin Okumuş ve Beşir Serdar Kelleci katıldı.