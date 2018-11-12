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Geleceğin karatecileri yetişiyor

Bayburt’ta antrenör İdris Gürbüz, nezaretinde 06-11 yaş arası 30 kişilik minikler karate takımı çalışmalarını kapalı spor salonunda aralıksız sürdürüyor.

Bayburt'ta antrenör İdris Gürbüz, nezaretinde 06-11 yaş arası 30 kişilik minikler karate takımı çalışmalarını kapalı spor salonunda aralıksız sürdürüyor.


Hedeflerinin geleceğin teminatı çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan kurtarmak oluğunu ifade eden Gürbüz, “Bununla beraber çocuklarımızı spora teşvik etmek için çalışmaktayız. Geleceğin milli takımını, geleceğin milli sporcularını yetiştiriyoruz. Bu vesile ile herkesi spor yapmaya davet ediyorum" dedi.

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